Vinicius: "Quiero ganar cinco o seis Champions"

"Haremos todo lo posible para ganar el primer trofeo de la temporada"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El brasileño del Real Madrid Vinicius Junior se mostró con ganas de alzar la Supercopa de Europa, el próximo miércoles ante el Eintracht Frankfurt, y seguir ampliando su palmarés para intentar ser "tan influyente" como los grandes jugadores de la historia del club, poniendo también su foco en la Liga de Campeones.

"Es muy importante intentar ganar el mayor número de partidos posible, sobre todo si quieres ganar competiciones tan importantes como la Supercopa de Europa. Haremos todo lo posible para ganar el primer trofeo de la temporada", afirma este sábado en una entrevista a Uefa.com, recogida por Europa Press.

El brasileño se refirió así a la lucha por el primer título en la Supercopa ante los alemanes, después de una temporada la pasada en la que ganaron la Liga española y la Champions. "Eso está en el ADN de este club y de esta camiseta, que siempre aparece en los partidos importantes, jugadores que saben cómo afrontar los partidos de esta competición, así que creo que ha habido un poco de todo", dice.

"Algunos de los partidos fueron montañas rusas de emociones y todo parecía ir a nuestro favor. Mi momento favorito es el partido contra el City aquí en el Bernabéu. En dos minutos, Rodrygo entró y marcó dos goles que nos llevaron a la final. Creo que el momento más importante de la competición fue el partido contra el City", añade.

Por otro lado, aunque es consciente de lo difícil de alcanzar una final, Vinicius se mostró ambicioso con ganar más Champions. "Fue un momento muy importante para nosotros: para mí, para todo el equipo. Después de una temporada tan buena, teníamos que terminarla con una victoria en la final. Siempre digo que me quedan unos 15 años de carrera y no sé cuándo será mi próxima final, así que tenía que disfrutarlo al máximo", recuerda de París.

"Marcar el gol de la victoria fue una sensación única. Para describirlo, no hay mucho que decir, no hay que escribir mucho, no hay mucho que hablar. Sólo la gente que lo ha vivido, que ha vivido el fútbol como lo vivimos nosotros esa temporada, sabe lo importante que es y lo feliz que te hace", añade.

"Admiro a los jugadores que han logrado tantas cosas en este club, que han conseguido esas cosas en el club más grande del mundo. Por supuesto, quiero seguir ganando aquí y jugar durante mucho tiempo para ganar tanto como ellos, ganar cinco o seis Champions League e intentar ser tan influyente como algunos de los más grandes jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid", confiesa.

Además, el delantero brasileño reconoce la importancia de la labor del técnico Carlo Ancelotti. "Creo que fue capaz de sacar lo mejor de nosotros, no sólo de mí, sino de todo el equipo. Es muy amable y trata a todos como si fueran sus hijos. Por supuesto, tiene un trabajo de preparación fuera del campo, pero cuando llegó aquí, fue la tranquilidad y la confianza que nos dio", termina.