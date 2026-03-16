Vinícius, Tchouaméni, Huijsen, Bellingham, Carreras y Alaba, apercibidos en el Real Madrid ante el City en Champions

El atacante del Real Madrid Vinícius Júnior, ante el Manchester City en la Champions League 2025/26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Real Madrid se enfrenta este miércoles (21.00) al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con hasta seis jugadores en riesgo de perderse el siguiente encuentro si ven tarjeta amarilla: los defensas Dean Huijsen, Álvaro Carreras y David Alaba; los centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham; y el delantero Vinícius Júnior.
Estos seis futbolistas tendrán que evitar ser amonestados si no quieren perderse el primer duelo de cuartos de final de la Champions, siempre y cuando el Real Madrid avance tras el 3-0 en la ida de octavos. Aunque son más los jugadores apercibidos en el bando de los de Álvaro Arbeloa ya que en esa situación están el centrocampista Dani Ceballos, el defensa Éder Militao, y el delantero Rodrygo Goes, aunque todos ellos no jugarán por lesión.
Por su parte, el Manchester City tiene como apercibidos para esta ida en el Estadio Santiago Bernabéu al central inglés Marc Guéhi, al extremo brasileño Savinho --con molestias y ausente en el duelo de la Premier League de este fin de semana ante el West Ham-- y al centrocampista inglés Nico O'Reilly, mientras que el defensa croata Josko Gvardiol es baja.