Virginia Torrecilla: "El fútbol me ha dado todo y gracias al deporte estoy aquí"

Sobre la polémica en la selección: "Me da pena que siempre se hable del fútbol femenino por algo malo"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla aseveró que el fútbol le ha dado "todo" y que "gracias al deporte" sigue viva, tras haber superado un tumor cerebral, una enfermedad que le ha hecho cambiar "mucho" como persona, para ahora "trabajar" de cara a recuperar su nivel previo al diagnóstico, que se ha convertido en su "ilusión y propósito".

"Trabajo día tras día para ser la misma Virginia a nivel deportivo. Poco a poco lo voy consiguiendo, me quedan minutos de juego y alcanzar ese nivel, pero voy sin descanso, trabajo todos los días para seguir mejorando", recalcó en una entrevista a Europa Press, con motivo de al celebración del 15º aniversario de la campaña de la AECC y Ausonia.

Torrecilla fue diagnosticada de un tumor cerebral en la primavera de 2020, cuando tuvo que dejar los terrenos de juego, aquellos que los médicos le advirtieron que no volvería a pisar por la enfermedad. Aún así, la centrocampista siempre se ha considerado una persona "muy positiva" y se convenció de que "poco a poco" mejoraría para "salir de todo esto".

"Sin embargo, cuando empiezo la quimioterapia y empiezo a sentirme débil, me doy cuenta de todo lo que estoy viviendo. Pensaba que iba a ser diferente, que lo asumiría mejor, pero no, me di cuenta de que no era tan fuerte como esperaba. Ese fue un punto de inflexión, para saber que la vida es el hoy y nunca puedes pensar en mañana", reflexionó la futbolista.

El 'partido' más exigente y complicado de su vida le provocó una debilidad física muy fuerte, aunque lo más "duro" fue afrontar la enfermedad "psicológicamente". "Me ha costado mucho superarlo, todavía trabajo para seguir mejorando, porque el golpe fue muy duro", confesó, con su familia y amigos como gran apoyo.

"Mi familia y yo lo estamos superando, vamos intentando llevarlo lo mejor posible y adaptándonos a esta nueva vida. Siempre he sido consciente de quien he sido y como lo he hecho, quiero dar las gracias a todos por ayudarme a levantarme", reconoció.

La jugadora aprovechó su posición de figura pública para relatar todo el proceso derivado del cáncer desde el principio, arropada por gente incluso ajena al mundo del fútbol. "Hay gente que no me conocía, vio la noticia y me escribió, dándome su apoyo máximo. Una parte de todo esto es gracias a ellos, que me escriben y yo siempre contesto. Ahora quiero ayudarles yo y darles algo bueno en su vida, antes fui yo la que estaba en esa situación", comentó la futbolista.

"MI REDEBUT FUE HISTÓRICO, ALGO QUE SIEMPRE RECORDARÁ EL DEPORTE ESPAÑOL"

Además, no duda en asegurar que su verdadero sostén, sobre todo en tiempos de confinamiento más extremo por la pandemia, fue el deporte, en general y el fútbol, en particular. "Ayer miré la agenda que escribía en mi proceso de quimio, y uno de los párrafos dice que no salía de casa, solo iba a ver a mis compañeras jugar. Estaba tan débil y tenia tan pocas ganas de hacer cosas...", explicó.

Por ello, sus compañeras de equipo, "desgraciadamente, con el COVID", eran su "familia". Por esto, aseguró que el fútbol le ha dado "todo", tanto "cosas buenas" como "malas, muchas malas también". "Pero gracias al deporte estoy aquí, y gracias a ellas sigo trabajando para ser la Virginia que era, es mi ilusión y propósito", reveló.

Si uno de sus puntos de inflexión en la carrera de fondo contra la enfermedad fue su primera sesión de quimioterapia, Torrecilla también recuerda muy bien su redebut. El 23 de enero de 2022 la '14' del Atlético volvió a vestir la rojiblanca y calzarse las botas en la Supercopa de España, tras casi 700 días lejos de los terrenos de juego. "Es un recuerdo muy especial y muy bonito. Pensé mil veces en cómo sería mi redebut y jamás hubiese pensado que fuese así", rememoró.

"Fue histórico, algo que nunca olvidará el deporte español, es una imagen para todos los tiempos. Lo más bonito es que manteen a una persona, olvidando los colores, alguien que ha pasado por mucho, con mis compañeras y migas liderando ese momento", agregó, emocionada y ya con una sonrisa.

Actualmente, la futbolista vive su primera temporada completamente recuperada desde el arranque, "muy ilusionada", tanto "personalmente", como por el equipo para este curso. "Hay muchas jóvenes, con muchas ganas de competir, y eso es lo más bonito de todo", afirmó, aunque ve lejos la posibilidad de volver a la selección, combinado del que llegó a ser capitana.

"Necesito minutos con mi equipo, y es lo que tengo en mente ahora. Hay un Mundial muy importante, la gente va a seguir trabajando y luchando para estar ahí, tendrán que ir las que tengan que ir, veremos qué tal va todo", expresó.

Finalmente, sobre la polémica por las 15 futbolistas que han renunciado al equipo dirigido por Jorge Vilda, hasta que la situación con el seleccionador mejore, Torrecilla admitió que le da "pena" que "siempre" el fútbol femenino sea noticia "por algo malo". "La gente siempre habla de cosas que no sabe, y eso nos perjudica. Tenemos que luchar juntas, ir a por todas, para dejar al fútbol femenino en lo más alto, y que la gente nos acompañe", zanjó.