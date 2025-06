Virginia Torrecilla: "No dejé de hacer deporte hasta que no pude levantarme de la cama, moverse es fundamental"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Virginia Torrecilla, ex jugadora del Atlético de Madrid y la selección española y superviviente de cáncer, expresó este lunes que ella no dejó de hacer deporte hasta que no pudo levantarse "de la cama", ya que la actividad física es "fundamental" en el proceso de recuperación de una enfermedad como la que ella padeció, el cáncer de cerebelo.

"Yo no dejé de hacer deporte hasta que no pude levantarme de la cama, ya que el movimiento es fundamental en nuestra vida y hay que tenerlo en cuenta. En mi caso, fue más fácil asumir lo que se me venía por ser futbolista profesional, ya que mi cuerpo era muy agradecido por la actividad que había hecho. El deporte, para mí, ha sido vida", explicó la jugadora en un evento de GSK en la sede de Liga F en Madrid.

Liga F acogió este lunes la charla coloquio '¡En MoviMMiento! Transformando el cáncer hematológico desde el deporte y la innovación' en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la compañía biofarmacéutica GSK, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple y la Asociación Mujer, Deporte y Cáncer.

En este coloquio tomaron partido la propia futbolista balear, junto a Cristina Alonso, paciente de mieloma múltilple, para contar sus experiencias, además de la doctora Esther González, jefa del Servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes (Gijón); Javier Suárez, psicopedagogo deportivo; y Pablo Hervás, 'Healthcare Transformation' de GSK.

La charla, que trató sobre la importancia de hacer deporte en los pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer, se inició con la intervención de Esther González, quien dejó claro que los pacientes con mieloma "presentan debilidad y fatiga", por lo que es importante "prescribir el deporte como una alternativa más" a los tratamientos que se le dan a los afectados". "El deporte hay que adaptarlo a las características de los pacientes y tiene que estar supervisado de forma presencial", aseguró.

Una de estas personas que se encarga de supervisar el deporte que realizan los pacientes es el psicopedagogo deportivo Javier Suárez, que es entrenador del programa 'Fútbol Andarín' del Real Sporting de Gijón. En este deporte, que se está extendiendo bastante, está prohibido correr y no se permite el contacto, por lo que es una actividad idónea para pacientes que se están recuperando de enfermedades graves. "Lo hablamos con el Hospital de Cabueñes para que los pacientes lo practicaran y aprendimos a abordar la situación", relató Suárez.

Cristina Alonso, paciente de mieloma que participa en los entrenamientos y partidos de fútbol andarín en Gijón, valoró muy positivamente la práctica de este deporte para ayudar a superar la enfermedad, tanto psicológica como físicamente. "El deporte me ha abierto una ventana que tenía cerrada y cuando comencé el fútbol andarín he ganado en equilibrio, flexibilidad, fuerza o resistencia. Me ha ayudado muchísimo porque nos contamos nuestras historias y eso te da confianza y seguridad en ti misma", afirmó.

Tanto Alonso como Torrecilla hablaron de la importancia de "la familia" en la que se convierten tus compañeros, que son los que te ayudan a superar la enfermedad junto a la verdadera familia de sangre. "Tuve momentos duros, como cuando me dan el diagnóstico y me dicen que probablemente no vuelva a jugar al fútbol o cuando empecé el tratamiento. Me apoyé en mi madre y en mis amigas, como Alexia Putellas o Silvia Meseguer", contó la futbolista balear.

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que no pudo estar presente en el acto, agradeció a GSK en un comunicado "por elegir la sede de Liga F para celebrar conjuntamente un evento que subraya la importancia de unir innovación, ciencia y deporte. Tenemos un compromiso para visibilizar enfermedades poco conocidas, y en esta ocasión, con especial atención al cáncer de la sangre. A través del deporte, tenemos una plataforma para generar conciencia y contribuir a causas que impactan directamente en la salud y la vida de las personas", expresó.

Por último, compareció Pablo Hervás, 'Healthcare Transformation Director' de la empresa GSK, quien apuntó que desde su organización quieren "aportar algo en innovación tecnológica y digital". "Hay que empoderar a los pacientes y para ello el deporte o la nutrición también son muy importantes", finalizó.