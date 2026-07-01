Vlachodimos sigue en el Sevilla FC cedido por el Newcastle

Archivo - El portero griego Odysseas Vlachodimos, en el partido del Sevilla FC ante el RCD Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la temporada 2025-26. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero griego Odysseas Vlachodimos seguirá en el Sevilla FC durante la temporada 2026-27 a préstamo tras jugar ya como cedido la pasada campaña, en la que disputó más de 30 partidos, procedente del Newcastle United inglés, según un comunicado.

Vlachodimos, de 32 años, llegó al Sevilla como cedido el pasado verano en busca de más minutos y no tardó en hacerse con la titularidad, ya que debutó con el conjunto sevillista en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Desde entonces, disputó un total de 33 partidos de Liga y uno de la Copa del Rey Mapfre. El club de Nervión se decide por su continuidad tras "actuaciones destacadas que ayudaron a lograr el objetivo clasificatorio" de la permanencia.

Como nervionense, también ha defendido en cinco ocasiones a la selección griega, con la que acumula 53 partidos desde su debut en 2018. Curiosamente, hasta entonces había representado a su país de nacimiento, Alemania, con el que jugó en todas las categorías inferiores y con el que incluso ganó la Eurocopa Sub-21 en Polonia en 2017.

Formado en el Stuttgart, su estreno en el primer equipo fue en la temporada 2015-16, con 21 años. En ese mismo mercado invernal firma por el Panathinaikos, con el que jugó 63 partidos oficiales en dos campañas y media. Después, defendió la camiseta del SL Benfica durante cinco cursos en los que participó en 225 partidos, 32 de ellos de Champions y 12 de Europa League. Además, presume de dos Ligas -2018/19 y 2022/23- y dos Supercopas lusas.

En el verano de 2023 da el salto a la Premier League y recala en el Nottingham Forest, club en el que apenas disputa siete partidos entre Liga y FA Cup, lo que motiva su salida al Newcastle la temporada siguiente. Sin embargo, la situación no cambia, ya que disputa solo 45 minutos oficiales con las 'Urracas', antes de llegar al Sevilla.