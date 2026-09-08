Vodafone TV Bares emite hasta tres competiciones de forma simultánea. - VODAFONE

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha lanzado Vodafone TV Bares, una propuesta que combina una amplia oferta deportiva con conectividad avanzada para que bares, cafeterías y restaurantes aprovechen cada jornada de LaLiga, carrera y gran cita deportiva como una oportunidad para atraer clientes al local, aumentar el tiempo de permanencia y dinamizar el consumo.

La función 'Emisión Multideco' de Vodafone TV Bares permite reproducir contenidos diferentes de forma simultánea en hasta tres pantallas, sin coste adicional. El hostelero puede decidir en cada momento cómo distribuir el fútbol, el motor y el resto de las competiciones entre las distintas pantallas, en función de las preferencias de sus clientes.

Esta funcionalidad está incluida en Vodafone TV Bares, a diferencia de otros operadores que la facturan aparte. Los clientes de Vodafone TV Bares también disponen de un servicio técnico VIP y un servicio de atención al cliente 'premium' lo que permite que no se pierdan ni un solo partido.

El paquete reúne la totalidad de los partidos de LaLiga EA Sports y Hypermotion, la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la Premier League, los mundiales de MotoGP, Fórmula 1 y Superbikes y deportes de combate, entre otras competiciones.

La parrilla se completa con más de 100 canales lineales con licencia de comunicación pública incluida, con contenidos de información, documentales, cine, series, música y deporte, como BBC, CNN, National Geographic, STAR Channel, Warner TV, COSMO, Canal Hollywood, Eurosport 1 y Eurosport 2, entre otros para que los hosteleros amenizen sus locales con una oferta muy completa de contenidos.

En fútbol, el servicio incluye todos los encuentros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, la Liga de Campeones y la Liga Europa de la UEFA al completo, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, partidos de Primera Federación, así como todos los partidos de la Premier League, la Serie A y encuentros de la Bundesliga.

En deportes de motor, incluye los Mundiales de MotoGP, Fórmula 1 y Superbikes. El catálogo se completa con ciclismo -la Vuelta, el Tour de Francia, el Giro de Italia y el Mundial de Ciclismo-; tenis, con el Open de Australia, Roland Garros y la Laver Cup; deportes de combate, como UFC y Matchroom; deportes de invierno y otras competiciones.