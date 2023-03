Los votos más curiosos del 'The Best'

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El argentino Leo Messi conquistó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador de 2022, después de sumar un apoyo de 52 puntos, por delante de los franceses Kylian Mbappé (44) y Karim Benzema (34), este último también teórico favorito por levantar su quinta Liga de Campeones -marcando 15 goles-, así como LaLiga Santander, la Supercopa de España y la de Europa, y actual Balón de Oro, que se tuvo que conformar con el 'bronce' en la gala.

Capitanes y entrenadores de selecciones y medios de comunicación premiaron el desempeño y papel crucial de Messi en el bordado de la tercera estrella para la selección argentina en el Mundial que se disputó a finales de 2022. En el torneo en Catar, el '10' celebró 7 tantos, con un doblete en la final, y recogió también el 'Balón de Oro' de la Copa del Mundo que le acreditaba como mejor jugador del evento.

Respecto a la votación, esta consta de dos partes, ya que primero es un "grupo de expertos" de la FIFA quien 'limita' los candidatos, para obtener una lista de los once mejores jugadores, los cinco mejores porteros y los cinco mejores entrenadores. Entonces, en una segunda fase, votan los capitanes de las 211 selecciones de fútbol que son miembros de la FIFA, los seleccionadores de esos combinados, un periodista por cada selección y los aficionados en FIFA.com. Pueden dar cinco puntos al más votado, tres al segundo y uno al tercero.

Así, el argentino fue el 'The Best' para Harry Kane (Inglaterra), Leonardo Bonucci (Italia), Virgil van Dijk (Países Bajos), Martin Odegaard (Noruega), Sergio Busquets (España) o Diego Godín (Uruguay), entre otros muchos. También para el madridista David Alaba (Austria), quien tuvo que explicar por qué no fue Benzema su primera opción para el prestigioso premio.

"La selección austriaca decide los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, tanto a él como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas", relató el defensa del Real Madrid en redes sociales.

Messi también participó en la votación como capitán de la 'Albiceleste' y sus votos se fueron para sus compañeros en el PSG francés Neymar y Mbappé, como primero y segundo, respectivamente, dejando a Benzema en el tercer escalón. Una fórmula que no siguió su entrenador, Lionel Scaloni, quien otorgó sus votos al '10', a Julián Álvarez y, finalmente, al capitán croata y jugador del Real Madrid, Luka Modric. El jugador merengue, al contrario que Alaba, sí dio sus cinco puntos al 'nueve' blanco, por delante de Messi y Mbappé.

El meta Hugo Llorís, capitán de Francia, finalista en Catar, como su seleccionador, Didier Deschamps, premió a sus compatriotas Kylian Mbappé y Karim Benzema -ausente en el Mundial-, dejando el tercer escalón para el que sería el vencedor de la noche: Lionel Messi.

Otro de las curiosidades fue la ausencia en el 'Top 10' del brasileño Vinicius Júnior, una de las sensaciones del fútbol mundial pese a su juventud. El extremo del Real Madrid recibió un total de 10 puntos, entre ellos, el del egipcio Mohamed Salah, rival el año pasado en la final de la Champions ante el Liverpool.

Así, los diez primeros puestos del 'The Best' lo conforman Messi (52), Mbappé (44), Benzema (34), Modric (28), Erling Haaland (24), Sadio Mané (19), Julián Álvarez (17), Achraf Hakimi (15), Neymar (13) y Kevin De Bruyne (10). Y quedan fuera el mencionado Vinicius, Jude Bellingham, Robert Lewandowski y Mohamed Salah, entre otros.

En la categoría femenina del galardón, la azulgrana Alexia Putellas volvió a 'reinar' con su segundo 'The Best' consecutivo. Como era de esperar, pese al conflicto que permanece en el combinado español, el seleccionador, Jorge Vilda, y la capitana, Ivana Andrés, dieron sus cinco puntos a Putellas y tres a Aitana Bonmatí. Mientras que en tercer lugar Vilda apostó por la inglesa Beath Mead y Andrés, por la noruega Ada Hegerberg.

La jugadora del Barça también recogió las mayores puntuaciones de la capitana de Australia, Sam Kerr; el seleccionador ucraniano y ex técnico del Barça, Lluís Cortés; o el seleccionador español de Escocia, Pedro Martínez Losa. Un apoyo que le permitió auparse al primer lugar con 50 puntos, seguida de la estadounidense Alex Morgan (37) y la inglesa Beth Mead para completar el 'podio'. Bonmatí finalizó la votación quinta (29).