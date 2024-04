Witsel: "Gracias al 'Cholo', puedo alargar mi calidad a este nivel"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista belga Axel Witsel ha admitido que "gracias a la idea del 'Cholo'" de ponerlo como central en el Atlético de Madrid, él puede "alargar" su "calidad" al más alto nivel, con citas como la de cuartos de final en la Liga de Campeones, ante un Borussia Dortmund donde ha destacado la peligrosidad de Karim Adeyemi y de Jadon Sancho.

"Cuando llegué al Atlético, empecé a jugar en esta posicíon y este año me siento más cómodo en ella. Para un jugador no importa en qué posición jugar, quieres jugar siempre. Gracias a la idea del 'Cholo', puedo alargar mi calidad a este nivel", dijo Witsel, en rueda de prensa, sobre haberse convertido en un central clave para Simeone.

La sintonía del jugador belga con el técnico argentino es palpable a la hora de afrontar esa ida de cuartos en Champions League. "Pensamos como el 'Cholo', partido a partido. Esto es lo más importante, no podemos pensar más lejos, el más importante es el de mañana. Ya después tendremos tiempo para pensar en otros partidos", comentó Witsel.

Además, recordó su etapa en las filas del conjunto alemán. "Es un equipo muy bueno, yo jugué allí cuatro años que fueron muy buenos para mí. Es un equipo que presiona mucho, que tiene jugadores enfrente muy rápidos, como son Adeyemi y Sancho; o a Emre Can en el centro del campo, que organiza el juego y es un jugador que en cualquier momento puede marcar la diferencia", avisó al respecto.

Por otra parte, identificó los problemas defensivos que esta campaña han lastrado al Atlético para pelear por otros títulos. "Es un tema que tenemos que mejorar, lo sabemos todos, pero es un tema colectivo. Si mañana podemos no sufrir, va a ser mejor, pero sabemos que tenemos que ser mejores con respecto a este punto", insistió el belga.

Por último, no quiso infravalorar a su adversario en estos cuartos. "Cuando tocó el Borussia, no es que estuviéramos más felices que si tocara el City u otro equipo. En la Champions, y en el fútbol en general, no hay partido fácil", concluyó Witsel.