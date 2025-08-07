El Wolverhampton homenajeará a Diogo Jota ante el Celta y el Manchester City

Archivo - Imagen de archivo de Diogo Jota celebrando un gol en su etapa en el Wolverhampton. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Wolverhampton Wanderes, club inglés en el que militó el futbolista portugués Diogo Jota, fallecido el pasado mes de julio junto a su hermano en un accidente de tráfico, anunció este jueves que realizará varios homenajes a ambos en los dos próximos partidos del club como local en el Molineux Stadium, el amistoso frente al RC Celta y el primer choque oficial ante el Manchester City.

El primer homenaje será antes del amistoso de pretemporada del sábado contra el RC Celta. El club le ha pedido a los aficionados que lleguen pronto a sus localidades, antes de que comience un minuto de silencio previo al saque inicial. A continuación, los directivos del club depositarán unas coronas florales.

El siguiente fin de semana, el día 16 de agosto frente al Manchester City, en el estreno de la Premier League, el acto estará dedicado a la figura de Diogo Jota, ya que fue "muy popular, tanto dentro como fuera del campo, durante su etapa de tres años en el club", recordaron los 'Wolves' en un comunicado.

A raíz del fallecimiento de Diogo Jota, el 'Old Gold Pack', un grupo aficionado del equipo inglés, comenzó a recaudar fondos para apoyar los homenajes en el partido contra el conjunto 'skyblue', y el producto final será un emotivo tifo que se exhibirá en South Bank, una grada del Molineux, antes del saque inicial.

Además, tendrá lugar un minuto de aplausos una vez que los jugadores hayan entrado en el terreno de juego y en los últimos instantes antes del saque inicial, la canción favorita de Diogo Jota, 'Fields of Gold', de Sting, sonará por los altavoces del estadio como tributo final.

También se editará un programa conmemorativo de 100 páginas para el partido, con una serie de reportajes, entrevistas y homenajes dedicados a un futbolista que ya ha sido incluido en el Salón de la Fama del club inglés, donde resultó clave para el ascenso a la Premier League en la campaña 2017-2018.

Por otro lado, el club también está trabajando en la creación de homenajes permanentes al exjugador en el Molineux. Tras su fallecimiento, la estatua de Billy Wright en Waterloo Road se convirtió en un emotivo y poderoso homenaje tanto a Diogo Jota como a su hermano.

De aquella exposición, todos los objetos no perecederos se almacenaron cuidadosamente por el club, y una selección se expondrá de manera permanente en el Museo de los 'Wolves', en un nuevo homenaje al portugués.

Por último, también se recogieron las ofrendas florales dejadas por los aficionados, y algunas cabezas de flores seleccionadas se están convirtiendo en tinta, que se utilizará en la creación de otro homenaje artístico. Las flores restantes, por su parte, se utilizarán en los espacios verdes del club en Compton Park y Molineux.