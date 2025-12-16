Xabi Alonso y el 'caso Negreira': "En el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este martes que "en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia" por el 'caso Negreira', que investiga los pagos del club blaugrana al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, y defendió que "no es muy normal".

"Primero, compartimos la postura del club, del presidente, y la defendemos. Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se sepa la verdad de qué es lo que ha habido", valoró el técnico del conjunto blanco en la previa del duelo de Copa del Rey preguntado por el 'caso Negreira' y las palabras del presidente del club, Florentino Pérez, quien lo calificó del "mayor escándalo de la historia del fútbol".

El tolosarra no entró en afirmar si los títulos logrados por el FC Barcelona durante esos pagos a Negreira están "manchados", pero insistió en que "hay que investigarlo y hay que depurar las responsabilidades". "En el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa qué es lo que ha pasado, porque no es muy normal y no se puede tomar con naturalidad", agregó.

Además, Alonso se mostró partidario de que "cada uno defienda sus intereses y que cuando uno se sienta perjudicado, alce la voz para decir lo que es justo y legítimo, lo que el Real Madrid hace "exactamente", después de que la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) rechazara este martes las declaraciones de Florentino Pérez, en relación a los árbitros, "por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español".