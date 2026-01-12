Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid y le sustituye Álvaro Arbeloa

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid comunicó este lunes que ha puesto fin, "de mutuo acuerdo", a la etapa de Xabi Alonso como técnico del conjunto madridista, un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, y que Álvaro Arbeloa, hasta entrenador del Real Madrid Castilla, será su relevo.

"El Real Madrid CF comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", señaló el club merengue en un comunicado en su página web.

El 15 veces campeón de Europa apuntó que el tolosarra, que había llegado al equipo en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen alemán, "siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo". "Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", recalcó.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", sentenció la entidad que preside Florentino Pérez.

El Real Madrid confirmó minutos después que Álvaro Arbeloa sería el sustituto de Xabi Alonso, dando el salto desde el Real Madrid Castilla, filial del que se hizo cargo en junio del año pasado y al que tenía cuarto clasificado, y en puestos de 'playoff' para el ascenso a LaLiga Hypermotion, del Grupo 1 de la Primera RFEF.

El club madrileño recalcó que el exjugador "ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020" después de dirigir al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025, conquistando con este último el triplete Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones en su primer año y el título liguero en el último.

Además, subrayó que el salmantino "formó parte en una de las etapas más exitosas de la historia" de un Real Madrid, en el que estuvo entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando un total de ocho títulos (2 Ligas de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España).

UNA ETAPA CON ARRANQUE PROMETEDOR ANTES DE LAS TURBULENCIAS

Xabi Alonso fue anunciado el pasado 25 de mayo como nuevo entrenador del Real Madrid para ocupar el hueco que dejaba el italiano Carlo Ancelotti, que dejó el club antes del final de su contrato en 2026 para dirigir a la selección brasileña.

El de Tolosa volvía así a un club en el que había jugado un total de 236 partidos oficiales entre 2009 y 2014, logrando una Liga de Campeones, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España antes de poner rumbo al Bayern Múnich y después de haber brillado en el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga y la Copa Alemana en su primer año entero, en el que únicamente perdió un encuentro, el de la final de la Liga Europa.

Su llegada despertó mucha expectación por el fútbol que había ofrecido el conjunto de la aspirina, pero este no pudo cuajar en las filas del 15 veces campeón de Europa. Alonso se estrenó en el Mundial de Clubes, con poco tiempo de trabajo, y llegó a las semifinales donde fue goleado 4-0 por el Paris Saint-Germain francés, lo que despertó las primeras dudas.

Sin embargo, su inicio de temporada fue prometedor y ganó sus primeros siete encuentros, seis de LaLiga EA Sports y uno de la Champions, hasta que otra goleada, en el derbi ante el Atlético de Madrid (5-2), volvió a despertar incertidumbre sobre una idea de juego que fue yendo de más a menos.

A pesar de ello, encadenó otros seis choques seguidos con victoria, entre ellos el Clásico en el Santiago Bernabéu ante el FC Barcelona (2-1), que le puso con cinco puntos de ventaja sobre los de Hansi Flick en el liderato liguero, aunque ese partido estuvo marcado por el enfado de Vinícius Jr al ser sustituido antes del final del choque.

El Real Madrid entró entonces en un bache que comenzaría en Anfield, cayendo ante el Liverpool FC inglés por 1-0 dejando una imagen muy pobre y con Thibaut Courtois evitando una goleada. Fue el inicio de una mala racha coincidiendo con cinco salidas consecutivas, tres en Liga y dos en Champions, y sólo un triunfo, ante el Olympiacos griego (3-4).

Tras la derrota ante el campeón de la Premier League, empató ante el Rayo Vallecano (0-0), el Elche CF (2-2) y el Girona FC (1-1) para dilapidar su ventaja sobre el FC Barcelona que iba creciendo además en juego y resultados y que terminó no sólo por arrebatarle el liderato sino por ponerse cuatro puntos por delante tras la derrota en el Bernabéu ante el RC Celta (0-2), a la que acompañó días después una nueva en su feudo ante el Manchester City inglés en la Champions (1-2).

Sin encontrar un buen juego, con una gran dependencia goledora de Kylian Mbappé y con muchos jugadores sin dar un buen nivel, Alonso logró que su equipo llegase a la Supercopa de España con cuatro victorias consecutivas. El de Tolosa superó la 'final' ante el Atlético de Madrid con poco fútbol, pero su derrota, con una imagen tampoco brillante, en el partido por el título ante el FC Barcelona (3-2) le ha terminado por costar el puesto.

Ahora, será el turno de Álvaro Arbeloa, que se estrenará en el banquillo este miércoles en el Estadio Carlos Belmonte en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion.