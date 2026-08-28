Xabi Alonso, sobre Enzo Fernández: "Necesitamos a los que se encuentren en las mejores condiciones para jugar"

Xabi Alonso durante un partido del Chelsea FC - John Walton/PA Wire/dpa

LONDRES 28 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Chelsea FC inglés, Xabi Alonso, afirmó este viernes que necesita a los jugadores que "sientan esas ganas de jugar" y que "se encuentren en las mejores condiciones de jugar", y que por ese motivo decidió que el centrocampista argentino Enzo Fernández, cuyo futuro podría estar fuera del club con destino al Manchester City, no jugase este jueves en la Copa de la Liga.

El tolosarra ha desmentido las informaciones procedentes de Argentina según las cuales Enzo Fernández pidió no participar en el partido de este jueves de la Copa de la Liga contra el Luton, que los 'Blues' ganaron por 2-0.

"Necesitamos a los jugadores que se encuentren en las mejores condiciones para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta, los jugadores que están en un buen momento y los que no sienten esa energía para jugar. Para mí es muy importante que sientan esas ganas de jugar y que estén bien preparados", advirtió el vasco en la previa del duelo ante el Brighton del domingo en la Premier League.

Por este motivo, tras hablarlo, decidieron que era "mejor" que el centrocampista subcampeón del mundo "no formara parte de la convocatoria", aunque Alonso no esconde que "no hay duda" de que Fernández "es un jugador de primer nivel".

Cuando se le preguntó al español si el Chelsea acudiría al mercado antes del martes en caso de que el argentino se marchara, dejó claro que deben "estar preparados en todo momento". "Estamos bastante cerca del plan que teníamos. Veremos dónde acabamos, si se ha ejecutado por completo o si aún quedan algunas cosas por hacer, pero, en general, el equilibrio de lo que tenemos va a ser bueno. Tenemos que ver cómo se desarrollan los últimos días", zanjó.