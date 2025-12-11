Xabi Alonso: "No tengo nada que reprochar"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ante el Manchester City. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este miércoles que no tiene "nada que reprochar" a su equipo, que "se ha vaciado" en la derrota (1-2) ante el Manchester City, y se mostró convencido de que esta situación de resultados negativos "pasará", porque "todo pasa", aunque admitió que "es normal" y "hay que aceptar" los pitos del Santiago Bernabéu.

"Ha sido muy disputado, con diferentes momentos. Hemos empezado muy bien, haciendo lo que queríamos, cuando no estás en el mejor momento anímico, y esos 10 minutos se nos han puesto por delante con muy poquito. El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento. No tengo nada que reprochar. Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa", analizó el tolosarra en la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-2 frente al conjunto de Pep Guardiola.

El vasco afirmó que su equipo hizo "méritos suficientes para poder empatar", porque sus jugadores tuvieron "concentración, ritmo". "Es lo que le pido al equipo: intentarlo y no bajar los brazos, los jugadores se han vaciado", aplaudió.

"No hay queja de nada, es complicado encajar otra derrota, pero lo hemos intentado", agregó, aunque ve "normal" que la afición pite. "No es algo nuevo. Ha habido otros momentos en los que ha apoyado, hemos sentido esa energía. Lo podemos entender y lo tenemos que aceptar, porque aquí la exigencia es absoluta", comentó.

Por ello, el conjunto blanco tiene que "revertir este momento". "Todavía queda mucho, lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma, esto es muy largo. Lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo", advirtió.

"Toca convivir con esta situación, cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para enfrentarlo, con entereza y autocrítica. Pero sabemos que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí", añadió.

Preguntado por Rodrygo Goes, el goleador del Real Madrid, elogió las "muchas cosas increíbles que ha hecho bien". "Es una de las buenísimas noticias de hoy, verle con desborde, calidad, y además ha marcado. Sabemos el nivel que tiene, de esta manera va a mejorar, estamos en el buen camino. Yo siento el apoyo de los jugadores, estamos todos los días juntos y me gusta ese contacto personal con ellos, esa cercanía", explicó sobre el abrazo con el brasileño tras su tanto.

Además, destacó el "buen impacto" de Endrick en el partido, en sus primeros minutos en Champions de este curso. "El partido pedía un jugador que entrara con energía, ayer hablamos y hoy ha estado cerca. Es una buena noticia", dijo.

Y confirmó que "Mbappé hoy no estaba" para jugar y habrá que esperar para ver si llega al duelo frente al Deportivo Alavés este domingo. "Todavía es pronto. Se le echa de menos, hemos tenido suficientes ocasiones para hacer el segundo, pero cuando no toca...", concluyó, después de evitar valorar las palabras de Guardiola en la previa aconsejándole que "mee con la suya". "Tengo buena relación con Pep, no voy a entrar a valorar eso", señaló.