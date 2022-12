Xavi: "Este año hay que ganar títulos y la presión es para mí"

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que es consciente de que esta temporada no puede terminar en blanco y que la presión por ganar títulos recae en su figura, si bien se mostró tranquilo y contento por el hecho de que la ilusión haya vuelto al aficionado blaugrana.

"Soy consciente de que este año deben ganarse títulos. La presión es para los jugadores pero sobre todo para mí. Y lo acepto. Me gustan los retos y hay que ser valiente. Mi cargo es una montaña rusa de emociones", aseguró en una entrevista a los medios del club recogida por Europa Press.

El balance que hace Xavi de lo vivido esta temporada, la primera completa para él, es que ganen o pierdan pueden mostrar su identidad. "Veo que la gente no ha perdido ilusión. Este equipo ha generado ilusión, no he conseguido ganar un título aún, pero creo que estamos cerca de conseguirlo", aseguró.

"Soy un hombre de club y he sido fiel a mi idea, he potenciado a muchos futbolistas, estoy satisfecho de muchas cosas, aunque no del bagaje de títulos. Sabía que llegaba en un momento difícil, pero tenemos un presidente muy valiente, con ideas muy claras y que me da mucha confianza", argumentó.

Si llega el momento en que sienta que falla como entrenador, tiene claro qué hará. "El Barça es una trituradora de personas, trabajaré para que esto funcione y si no me iré para casa, no pasa nada. Ser capitán y no jugar en mi última temporada me hizo madurar mucho, se trata de sumar y hacer grupo", reconoció.

Además, cree que el Barça goza de buena salud futbolística. "Hay mucha ilusión para los 'culés', fue una pena la eliminación de la 'Champions', pero nos dice que hay que continuar luchando, tenemos plantilla para luchar por títulos y soy muy optimista. Gran plantilla, el club hizo un esfuerzo muy grande con las famosas palancas y hemos hecho buena familia en el vestuario", celebró.

"En LaLiga vamos dos puntos por encima de un Real Madrid muy fuerte, tengo muchas esperanzas de ganar esta liga que nos daría estabilidad como proyecto y al club. Ganar la Liga sería una buena tempòrada y ganar solo la Supercopa nos quedaríamos cortos. Ponernos líderes nos ha dado tranquilidad, es clave no perder el ritmo y tener al Madrid por detrás", argumentó en cuanto al título doméstico y su liderato provisional.

Por otro lado, tras la eliminación en la Liga de Campeones, se tienen que confirmar con la Liga Europa. "No es la 'Champions', pero es lo que nos toca, a veces hay que tocar más abajo para tomar impulso y llegar más arriba. Da rabia no estar en la 'Champions', pero toca competirla y si llegamos a una semifinal o final los culés también se motivarán", auguró.

"De Lewandowski me ha sorprendido su humildad y que es altruista, es un líder que el equipo necesitaba. Considero muy injusta la sanción, es una interpretación de tocarte una parte de la cara, tenemos alternativas por suerte", comentó sobre el delantero polaco.

Tras el Mundial, Xavi prepara una segunda pretemporada. "Por un lado ilusionado y motivado por lo que viene, nos ha venido muy bien el Mundial para desconectar. Llevabamos tres meses y medio a tope, y ahora nos ha ido muy bien el Mundial a todos. Este año son dos temporadas en una y ahora toca hacer una pretemporada para afrontar lo que viene, que es muy fuerte", avisó.

"Sobre todo ha venido bien para descansar mentalmente, nos ha ido bien a todos, tambien hemos recuperado lesionados de larga duración y creo que estaremos todos al cien por cien para el Espanyol", añadió pensando en ese derbi del sábado 31 de diciembre.