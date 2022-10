Xavi: "Estamos bien, hay que creer"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, apuntó que están "bien" y que no han tenido un bajón de juego sino de resultados, recuperado con el triunfo (4-0) sobre el Athletic Club, con un cambio de sistema que funcionó este domingo en el Camp Nou.

"Vosotros analizáis en función del resultado. Yo no vi bajón el día del Inter, en el Bernabéu no estuvimos a nuestro nivel y aún así tuvimos nuestras opciones. En función del resultado sí es un bajón. En el juego, el día del Inter era para ganar, igual que en Múnich, igual que el día del Celta era para no ganar", dijo.

El técnico culé analizó en rueda de prensa el momento de un Barça que, pese a complicarse la Liga de Campeones y perder el Clásico ante el Real Madrid, no ha descuidado su juego. "Nos importa mucho el cómo, porque sabemos que a partir del cómo vendrán los resultados. Hoy a partir del cómo vino un 3-0 antes del descanso, porque salió perfecto", afirmó.

"Estamos bien, hay que creer, el equipo está con intensidad, con ganas, el vestuario es una piña. Las sensaciones son muy buenas cuando acaba el partido", añadió.

Xavi, que elogió a Dembélé, Balde y Kounde, se quitó mérito por su cambio en el esquema con cuatro centrocampistas. "El fútbol es de los futbolistas. Yo puedo tener una idea pero la plasman ellos. Se le da demasiada importancia al entrenador pero son los futbolistas los que ganan los partidos", afirmó.

Por último, el técnico azulgrana explicó que Gavi, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo, "tiene un golpe", pero Sergio Roberto sí puede "tener más", pendiente de las pruebas.