Xavi: "El futuro de Gavi pasa por el Barça"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que los próximos "tres o cuatro partidos son clave" para la consecución de LaLiga Santander, empezando por el duelo de este domingo ante el Getafe, y que por eso "no es momento de demasiadas pruebas" con jugadores, y ha afirmado que el futuro de Gavi "pasa por el Barça" y que en "ningún equipo del mundo" sería "tan feliz" como lo es en el conjunto culé.

"Creo que Gavi no sería tan feliz en ningún equipo del mundo como aquí. Aquí lo tiene todo y le valoramos, tiene 18 años y está siendo titular y decisivo para el equipo. Es un futbolista que me emociona, es una maravilla de futbolista con 18 años. Su futuro pasa por el Barça, no será tan feliz fuera", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, indicó que los próximos choques serán "clave" para decantar el título. "Llevamos una ventaja importante y estos próximos tres o cuatro partidos son clave. De ganar tres o cuatro partidos seguidos, prácticamente seríamos campeones. Dependemos de nosotros y queremos ganar mañana", expresó.

"Competimos contra rivales muy fuertes; tanto a Real Madrid como a Atlético de Madrid los ves jugar y te das cuenta de su potencial, de la calidad que tienen en la plantilla. Estar donde estamos en LaLiga tiene mucho mérito. No sé si ellos están centrados o no, pero nosotros sí. Queremos ganar esta competición ante dos grandísimos rivales; las dos plantillas optarían a ganar el título, tanto Madrid como Atlético", continuó.

Además, el preparador culé advirtió del peligro del duelo ante los azulones. "El Getafe es un equipo muy agresivo, sobre todo en su campo, donde han hecho muchos puntos. Es un rival difícil y el horario tampoco nos ayuda. Será un partido complicado, con muchos duelos, con muchas segundos balones y segundas jugadas. Son un equipo directo, muy agresivo, y hacen muy bien las cosas, defienden muy bien, normalmente juegan con línea de cinco, con juego directo para Unal y Mayoral. Intentaremos generar más cosas que en casa y preveo un rival y un partido muy difíciles", expuso.

"Para nosotros lo difícil es ganar partidos, se está viendo, y mañana será una prueba más. Ellos se juegan bajar de categoría, están inmersos en esa lucha, y se están jugando la vida. Para nosotros es muy fácil, estamos con la ilusión de ganar LaLiga, estamos en una situación privilegiada que hubiera firmado al principio de temporada. Queda el 'rush' final de LaLiga y necesitamos ganar muchos partidos para ganarla", añadió.

Respecto a los lesionados Pedri y Frenkie de Jong, aseguró que están "casi listos", pero aclaró que cree que es "mejor no arriesgar" y que aguanten "una semana más", y señaló que no es momento de probaturas con jugadores del filial. "Jugarán los que estén en mejor momento, no miramos la edad ni la categoría. Tenemos una plantilla suficientemente amplia para competir y ganar estos partidos. No es momento de demasiadas pruebas, es momento de conseguir este título", subrayó.

En otro orden de cosas, aclaró por qué se han decantado por viajar en tren a Madrid. "No habíamos hecho antes lo de viajar en tren porque el trayecto es más largo, pero por el tema de la contaminación ambiental hemos creído que era el momento ideal. Jugamos mañana a las 16.00 horas y descansamos en Madrid y la vuelta la haremos el mismo día de partido. Es el día ideal para hacerlo", explicó.

Tampoco eludió hablar de la comparecencia que ofrecerá este lunes el presidente azulgrana Joan Laporta sobre el 'caso Negreira'. "El presidente me dijo que saldría a explicarse y mañana lo vais a escuchar. Desde dentro sabemos lo que es, pero desde fuera le vais a escuchar. El presidente es el líder de este proyecto y el lunes lo escucharéis. Perfecto para el club", aseguró.

Sobre su posible renovación, reconoció que está "contentísimo" de que en el club valoren su trabajo. "Hay conversaciones en el día a día con el presidente y con Mateu y no habrá ningún problema para entendernos. Hay que centrarse primero en ganar LaLiga, que es muy importante y nos daría mucha estabilidad, y a partir de ahí concretar una posible renovación", indicó.

Por último, Xavi destacó el trabajo de Pep Guardiola como entrenador. "Yo considero a Pep el mejor del mundo, prácticamente desde que comenzó; todavía no había ganado títulos y ya era un entrenador especial. Es brillante y sigue siendo el número uno. Todos los que pasan por las manos de Pep quedan cautivados. No me comparo ni mucho menos con Pep, él tiene una carrera extraordinaria y yo acabo de empezar, pero ojalá pueda tener su palmarés algún día, pero no por mí, sino por el Barça", concluyó.