Xavi Hernández: "Si no ganamos títulos diré 'hasta aquí hemos llegado'"

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que si esta temporada no cumple los objetivos de ganar algún título importante será el primer en decir "'hasta aquí hemos llegado'" pero cree que están todavía, pese a perder la Supercopa contra el Real Madrid, más cerca del éxito que de la derrota y con tres campeonatos en juego, empezando por una Copa del Rey en la que juegan este jueves en casa del Unionistas de Salamanca.

"Nos hemos clasificado en 'Champions' y la competiremos. Y ganar Copa, Liga o 'Champions' era el objetivo este año. Si no se ganan, pues seré el primero que diga 'hasta aquí hemos llegado'. Pero estamos a mitad de temporada", señaló Xavi en rueda de prensa.

Al de Terrassa, lo que se diga fuera del club le interesa "poco". "Creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota pese a perder la Supercopa. Esta es mi realidad y mi mensaje de tranquilidad. Pero siempre lo he dicho; estoy aquí porque se han cubierto los objetivos", aportó.

"Me fichan, vienen a Catar y me dicen que el club está muy mal y que el objetivo de la primera temporada es quedar cuartos, y quedamos segundos. Por eso puedo continuar. El año pasado el objetivo era ganar la Liga, y se gana Liga y Supercopa. Estamos por encima de las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos, se ha perdido uno y estuvimos muy mal, y ya pedí perdón a la afición por no estar a la altura", repitió.

"En el momento en que me vayan a decir que soy un problema, ya me habré marchado. Nunca seré un problema para el club. Soy 'culer', estoy aquí para sumar y ayudar. El día que me digan que sienten que no sumo, me iré sin problemas a casa", aseguró.

Más allá de mostrarse positivo y de reconocer que deben ganar algún título para poder seguir en el banquillo 'culer', aseguró que los jugadores están todavía en su barco. "El día que los jugadores no estén conmigo cogeré las cosas y me iré a casa. Hablamos mucho, estamos tocados porque las derrotas pesan y más en una final y contra el Madrid. Borrón y cuenta nueva, a pensar en las competiciones que quedan. El equipo está fuerte, hablamos y dialogamos. Hicimos las cosas muy mal el otro día pero queremos hacer las cosas mejor", apresuró.

"Los jugadores dijeron que 'ánimo' porque quedan tres títulos. El Madrid estaba en la misma situación el año pasado y acabó ganando la Copa. Hay que animarse. A por ello. Lo peor que puede pasar en Can Barça es perder un título contra el Real Madrid, pero quedan tres títulos. A mí la afición me sigue diciendo que ánimo, no veo desilusión en la afición", argumentó.

Sobre el presidente, Joan Laporta, aseguró que sigue positivo y dándole confianza. "Tuve contacto en el avión y hablamos de tranquilidad y de unión. De que todos unidos hacemos fuerza, como dice el himno. El presidente es la persona más positiva, me supera. Está contento, con ganas y ánimos. Con la realidad por delante, quedan los tres títulos más importantes por delante y está todo en juego. Laporta tiene fe y confianza en los jugadores y el 'staff'", celebró.

"El Barça no se podría permitir no competir por los títulos. Habría que encontrar la manera. Sería muy difícil de digerir esto, de hecho ya lo está siendo. Estamos en una de las situaciones más difíciles de la historia del club. Me he encontrado con dificultades desde el primer día que vine, pero soy 'culer' y quiero tirar del carro y ser positivo. Pero a nivel económico la situación es complicada y aún así estamos compitiendo", reconoció.

Por todo ello, quieren cambiar el chip tras la derrota en la Supercopa en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey. "Queremos tener buenas sensaciones y pasar a cuartos, evidentemente somos favoritos por categoría pero Unionistas ha demostrado su fortaleza en la Copa como local, ante Villarreal y Sporting", avisó sobre el potencial del Unionistas.

"Tienen las cosas muy claras, tienen potencial. Es un equipo muy bien trabajado y costará, como ya costó en Barbastro. Para ellos es el partido de su vida, tenemos que igualar su intensidad, fe y coraje. Partido difícil pero tenemos esperanzas en esta Copa", añadió al respecto.

"Es importante, la Copa. Si tenemos que elegir, Liga y 'Champions' están por encima pero la Copa nos hace ilusión. Este año tenemos la esperanza y la ilusión de hacer algo más en la Copa, que el año pasado llegamos a semifinales", añadió sobre esta competición, en la que el brasileño Vitor Roque tiene números de jugar en Salamanca tras superar "pequeñas molestias" que le impidieron hacerlo en la Supercopa.