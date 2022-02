Xavi: "Nos tiene que dar vergüenza perder el balón"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, considera que la "ilusión y euforia" que rodean al equipo tras eliminar al Nápoles están bien, pero que deben ser "realistas y prudentes", empezando por el partido de este domingo ante el Athletic Club, y ha señalado que debe darles "vergüenza perder el balón" y que marcar al contraataque "también es ADN Barça".

"Está bien que haya ilusión y euforia, pero también tenemos que ser realistas, prudentes y trabajar con mucha humildad. Esto va partido tras partido. Tenemos que confirmar que estamos en mejora, pero cada partido es una final. No descartamos nada, sigo teniendo el mismo discurso del primer día, sin descartar nada y sabiendo que hay mucha dificultad para ganar LaLiga. Me alegro de que el presidente esté con euforia porque nos transmite alegría y valentía; es un líder natural y me parece muy bien, perfecto", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que nota esa "ilusión" entre la afición. "La gente que me para con la calle, la que veo en el semáforo de la Ciudad Deportiva, está con ilusión. Tenemos que seguir trabajando y dejarnos la piel en cada partido. En el Barça solo vale ganar, pero si no lo logramos, que la afición se sienta orgullosa de que nos dejemos la vida. Necesitamos a la afición, que es un espectáculo últimamente en el Camp Nou, se lo agradecemos", subrayó.

Sin embargo, el técnico catalán reiteró que deben "mejorar en muchos aspectos". "Todavía perdemos balones innecesarios, nos tiene que dar vergüenza perder el balón en muchas ocasiones. Tenemos que ser más responsables, atacar mejor y defender mejor el área, pero es también una evidencia que hay una mejora importante. Hay que mejorar, esto también es una evidencia. No podemos decir que estamos en un nivel altísimo; en momentos sí, en otros no, pero el margen de mejora es muy amplio", explicó.

También reivindicó que el Barça debe jugar también al contragolpe. "El Madrid nos pilló a la contra igual que nosotros pillamos al Nápoles. Esto es fútbol, esto también es ADN. Cuando aprietan alto y hay espacio desde la mitad del campo hasta su portero, el espacio está generado. Recuerdo a Stoichkov, a Villa o a Henry haciéndolo. Yo, por ejemplo, di un pase así en el 2-6. Cabe todo, un gol de córner también es válido, también es ADN. Aprovechamos la debilidad del contrario y los espacios que se generan", expuso.

A pesar de la euforia que reina actualmente en 'Can Barça', Xavi es consciente de que "habrá críticas igual". "No pasa nada, sé dónde estoy. Tengo un cargo de mucha responsabilidad y acepto las críticas. Esto va de excelencia, de ganar, de hacerlo muy bien en el campo, fuera, en las ruedas de prensa... Es el mejor club del mundo, no solo vale ganar, sino también jugar bien", señaló.

"Los 22-23 toques del otro día son lo que le gusta a la gente. Podemos ganar o perder, pero que la gente se identifique con el juego del equipo es fundamental. Acepto la crítica. Ahora hay elogios, pero ni ahora soy el más guapo del mundo, ni si perdemos, el más feo. Equilibrio emocional", prosiguió.

Sobre su rival del domingo, Xavi cree que no cambiará mucho respecto al que ya se han enfrentado esta temporada. "No creo que Marcelino cambie demasiado el estilo de juego ni la idea que tienen. Marcelino la tiene muy clara y es un grandísimo entrenador. Es un rival muy físico que puede presionar arriba o ponerse en bloque bajo muy fuerte, muy difícil, y prueba de eso es que es el último equipo que nos ha ganado", manifestó.

"El miércoles tienen el partido más importante de la temporada, la semifinal de Copa; no sé si rotarán, pero debemos mirarnos a nosotros y consolidar todas las cosas buenas que hemos hecho", dijo. "Cambiaremos poco y ellos tampoco cambiarán. Hemos mejorado en muchas facetas del juego: circulación de pelota, dinamismo, más apoyos al jugador que tiene el balón, jugadores con más confianza y moral, que te dan las victorias. Hemos mejorado, pero se debe demostrar en cada partido. En el Barça cada partido es un examen y mañana tenemos uno contra un rival muy en forma que ganó el derbi 4-0 y que está en semifinales de Copa", añadió.

También destacó el peligro de los hermanos Iñaki y Nico Williams. "Son jugadores muy rápidos, aprovechan muy bien los espacios a la contra. Los tenemos que parar y minimizar. Raúl García o Sancet pueden peinar y luego salir al espacio. No solo son físicos, sino que técnicamente también son capaces de generar por sí mismos situaciones de gol. Es un Athletic muy bueno, es una generación de futbolistas muy importante", analizó.

En otro orden de cosas, confirmó que tanto Memphis como Clément Lenglet estarán en la lista "si no hay contratiempo". "Ahora hay más competencia, pero Memphis y Clément deben ser importantes. Es mejor que haya competencia y al final el rendimiento manda. Los dos deben ser importantes y dependerá de ellos", indicó.

También alabó al neerlandés Frenkie de Jong, del que aseguró que es "muy autocrítico y muy exigente con él mismo". "Siempre que le pregunto, dice que puede jugar mejor. El otro día hizo un partidazo. Tiene capacidad. Le insistimos en que pise el área, que sea importante. Ha habido momentos de crítica, pero es fuerte mentalmente. Es muy humilde y un gran futbolista", destacó.

"Me gustaría jugar, pero no puedo. Disfruté mucho y espero que ahora puedan disfrutar estos jugadores. A los interiores les pedimos que apoyen atrás, que tengan un recurso para el tercer hombre, atacar el espacio si el central sale... Queremos que sean trascendentes. Rijkaard me hizo jugar de interior y es lo que digo a Gavi, Frenkie, Pedri, Nico... Generamos muchas ocasiones con los interiores y este es importante", continuó.

Por último, Xavi bromeó sobre las palabras de Carles Puyol, que se apostó una cena a que el Barça de Xavi Hernández ganaría LaLiga Santander. "A cenar iremos igual, porque 'Puyi' es muy amigo. Es un tío muy optimista, tiene mucha confianza en mí y se lo agradezco. Ojalá lo tuviéramos en el vestuario, porque es espectacular. Vamos a luchar, pero sabiendo la dificultad no será fácil. Estamos en una situación difícil, con mucha diferencia de puntos, no dependemos en absoluto de nosotros, pero vamos a luchar hasta que las matemáticas digan todo lo contario", concluyó.