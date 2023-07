Xavi pide más fichajes: "Nos faltan piezas, Laporta y Alemany lo saben"

Xavi durante el acto - CAMPUS XAVI HERNÁNDEZ BY SANTANDER



"Tenemos que dar un salto de calidad respecto a la Champions, los refuerzos que han venido serán muy buenos", afirmó el técnico azulgrana



BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido más fichajes para dar un "salto de calidad" la próxima temporada 2023-24 en la Liga de Campeones, ya que, según él, aún les faltan "piezas", y aseguró que apostará por la cantera en la pretemporada "si tienen calidad".

Para Xavi Hernández, la marcha de Sergi Busquets y Jordi Alba supone la pérdida de "dos referencias en el vestuario" y habrá que reforzar la plantilla. "Nos faltan aún piezas y en eso es importante no engañar a la afición. El presidente Laporta y Mateu Alemany están haciendo muy buen trabajo e intentaremos tener el equipo más competitivo posible. Hay que reforzarse y eso lo saben los dos", dijo en la presentación del 25 aniversario de su 'Campus Xavi Hernández by Banco Santander' en la Ciudad Condal.

En un acto celebrado en la oficina de la entidad bancaria en el Paseo de Gracia, el entrenador del conjunto blaugrana reiteró la necesidad de reforzarse para la próxima temporada. "No tenemos el privilegio de poder fichar a quien queramos y nos adaptamos", manifestó.

"NO SOMOS FAVORITOS, PERO LA 'CHAMPIONS' ES EL OBJETIVO"

Hernández señaló que la 'Champions' es el gran objetivo para el próximo curso. "Favoritos no somos, pero el objetivo es ganarla", apuntó y ha hecho un llamamiento a la afición que brinde su apoyo al equipo en el Estadi Olímpic de Montjuïc durante las obras del Camp Nou.

Xavi ha augurado que las incorporaciones del mediocentro Ilkay Gündogan y del defensa Íñigo Martínez dan un salto de calidad a la plantilla para poder competir en Europa, y ha destacado que hayan priorizado el proyecto del Barça ante el de sus equipos.

Hernández dijo tener claro que lo que hay que mejorar ahora es el juego colectivo. "Lo hicimos bien en las competiciones nacionales y nuestra asignatura pendiente es la Champions. Tenemos ese ánimo de revancha. Nos falta ese salto de calidad y nos hace mucha ilusión y estamos preparados. "Esto es el Barça. Y bendita presión. El Barça es un 10 y hay que ir a por la Liga, Superliga y la Champions".

No quiso avanzar nombres sobre posibles refuerzos, aunque recalcó su apuesta por los jugadores del filial. "Yo soy de la cantera y, por supuesto, la priorizo y nunca miro nombres ni edad. Ansu Fati partirá igual que todos. Todos los jugadores parten de cero. Vamos a ver a los futbolistas en la pretemporada y a partir de aquí decidiremos. Me da igual que tengan 16 o 38 años. El que se lo merezca va a jugar. No somos una ONG, somos el Barça", señaló.

Insistió de nuevo en la urgencia de refuerzos porque para el puesto de pivote no cuenta con futbolistas naturales, y tampoco para el de lateral derecho. "Hay que ver hasta dónde podemos llegar dependiendo del mercado y del 'fair play'. Mateu Alemany no para de hacer un máster en 'fair play'. Falta ver hasta cuánto nos podemos reforzar", destacó.

Laporta hizo, a su juicio, un "acto de fe ciega" en los jugadores azulgranas cuando les eliminaron de la Copa. "Estoy donde quiero estar. Estoy contento de poder trabajar aquí. Laporta lidera todo esto. No voy a ser nunca un problema para el club. Cuando lo sientan ellos, pues nos sentaremos. No pondré ningún problema y me adaptaré", señaló en alusión a su futuro en el banquillo culé.