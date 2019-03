Xavi y Piqué lideran una Catalunya mermada por las negativas de Valladolid, Rayo y Huesca

Publicado 20/03/2019 13:27:55 CET

Gerard López: "Enric y Àlex iban locos por venir, el Huesca me ha trastocado los planes"

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador catalán Gerard López ha dado a conocer este miércoles la lista de convocados para el partido entre Catalunya y Venezuela del próximo lunes en Montilivi (Girona), mermada por las negativas de Valladolid, Rayo Vallecano y Huesca --a última hora-- pero liderada por Gerard Piqué o Xavi Hernández, que será homenajeado en su posiblemente último partido con la selección catalana.

Gerard López ha dado una lista de 20 jugadores "confirmados con todos los permisos" y podría aumentarla hasta los 22 seleccionados que tenía previstos, pero los jugadores del SD Huesca Enric Gallego y Àlex Gallar son baja de última hora ante la negativa del club oscense de ceder a sus jugadores, justo antes de dar la lista, siguiendo el ejemplo de Valladolid o Rayo.

"Seguiremos trabajando, por los acontecimientos de las últimas horas, y escasos minutos, hace que nos tengamos que adaptar a las circunstancias. Llevamos preparando la lista con mucha ilusión y ganas, las mismas que tenemos para que el partido sea un éxito, seguro que lo será. La tensión ha sido máxima, pero tenemos confianza en que lo resolveremos", comentó Gerard en la presentación de la lista en la sede de la Federació Catalana de Futbol (FCF).

En este sentido, sobre Gallego y Gallar, aseguró que tenía su visto bueno y que tenían ganas de acudir al partido. "A los jugadores del Huesca les hacía muchísima ilusión venir pero no tienen finalmente el permiso de su club. Enric y Àlex iban locos por venir, Àlex llevaba tiempo mandándome mensajes. Era un premio para él", manifestó.

No obstante, por encima de todo, Gerard López aseguró que entiendo los motivos de los clubes que no han cedido a sus jugadores. "Entiendo el motivo, ningún jugador tiene la obligación de venir, ni ningún club de dejarlos. Lo del Valladolid, Rayo y Hueca lo entiendo perfectamente y no tengo ningún inconveniente en respetarlo. Lo que sí puede molestar es que nos lo podían haberlo facilitado para adaptarnos, la lista inicial era de 60 nombres. Todo ha sido en el último momento", precisó.

"Lo de Sergio es un tema relacionado con el club. Una vez el Valladolid prohíbe que vengan Jordi y Rubén Alcaraz, Sergio entendía que si los jugadores no venían él tampoco tenía que venir. Si hubieran venido los jugadores del Huesca y se lesionan con Sergio como entrenador, podía ser un problema", señaló respecto a Sergio González, ayudante de Gerard en Catalunya.

Por otro lado, sobre jugar en fecha FIFA, lo celebró. "Los últimos partidos ante Túnez, País Vasco o Cabo Verde eran en Navidad, en parón, y podías captar quizá a los del Barça, que es más complicado, porque Sergi Roberto, Sergio Busquets o Jordi Alba están con España. Pero es un paso más y es muy positivo, aunque pierda a los internacionales españoles como Marc Roca, también", manifestó.

"Xavi y Piqué son dos nombres importantísimos y básicos para que este partido sea un éxito, tienen interés y atraen a gente, y serán junto a Bojan y Sergio García los líderes. Xavi seguramente en su último partido, se le preparará un homenaje. Y Piqué es el mejor central del mundo, ya no compite con España y puede venir con nosotros, es una ilusión y una alegría", señaló sobre los dos puntales.

Pese a las bajas, Gerard celebró el buen nivel de su lista de convocados y señaló que podría llamar a última hora a jugadores como Cristian Tello, del Real Betis, o Jordi Mboula del Mónaco. Si convoca a dos jugadores de última hora será en la delantera, dado que es la línea más afectada por las bajas de Gallego y Gallar.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Isaac Becerra (Nàstic) y Edgar Badia (Elche).

DEFENSAS: Martín Montoya (Brighton), Gerard Piqué (Barça), Marc Bartra (Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Dídac Vilà (Espanyol), Marc Cucurella (Eibar) y Marc Muniesa (Girona).

CENTROCAMPISTAS: Víctor Sánchez (Espanyol), Xavi Hernández (Al Sadd), Pere Pons (Girona), Òscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Àlex Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton) y Aleix Garcia (Girona).

DELANTEROS: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke) y Marc Cardona (Eibar).