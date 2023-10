Xavi: "Las sensaciones son buenas, merecimos ganar"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que "las sensaciones son buenas" con el juego que vio de su equipo este domingo pese al empate (2-2) contra el Granada en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"Lo que no puede pasar es el primer gol. Las sensaciones son buenas, de que merecimos ganar el partido. Remontar un 0-2 no es fácil, la pena del gol final anulado", dijo en rueda de prensa, después de un partido que tuvieron 0-2 en contra.

El técnico azulgrana se refirió al 2-3 que llegó a hacer Joao Félix en el descuento pero que no subió al marcador por un fuera de juego posicional de Ferran. "No interfiere con el jugador contrario, Ferran la va a buscar pero la pelota pasa a dos metros. Igual que lo anula, lo puede dar perfectamente", comentó.

"El punto positivo es que todavía no hemos perdido, pero son puntos que vamos perdiendo por el camino. Un error nos ha perjudicado mucho al inicio del partido, pero el equipo ha estado muy bien y ha merecido más. Hemos generado ocasiones como para ganar", añadió.

Xavi recordó que, igual que el día del Oporto no se jugó bien pero se ganó, el foco sobre el juego debe ser positivo este domingo a pesar de que no sacaron los tres puntos. "Hemos merecido la victoria, es insuficiente, pero es el camino, con paciencia. Hemos visto a un buen Barça hoy, hemos jugado bien. No nos quedemos en el resultado, el otro día no se jugó bien contra el Oporto y hoy se ha jugado bien", explicó.

Por otro lado, el técnico catalán confió en que la lesión de Jules Koundé "no es grave", sustituido antes del descanso, y explicó que Lamine Yamal le pidió el cambio "con una molestia".