Xavier Vilajoana: "No queremos un Barça para los VIPs, queremos un Barça para los socios"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana en su sede electoral - PREMSA XAVIER VILAJOANA

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha inaugurado este miércoles su sede electoral de campaña, ubicada en la Avenida Diagonal 682 de Barcelona, a unos 200 metros del Spotify Camp Nou, en un acto en el que aseguró que su proyecto busca "un Barça para los socios" y situó a La Masia como eje central de su propuesta deportiva.

"El Camp Nou es nuestro templo y queríamos estar cerca de él. Hoy abrimos la puerta de la que será nuestra casa y damos el pistoletazo de salida a una precampaña electoral que afrontamos con tanta ilusión como responsabilidad. El reto no es menor, pero nuestra hoja de ruta es muy clara: no queremos un Barça para los VIPs, queremos un Barça para los socios", afirmó Vilajoana, arropado por miembros de la que sería su futura Junta Directiva.

Durante el acto, el precandidato defendió que su proyecto apuesta por reforzar la cantera azulgrana. "Queremos un Barça que actúe en local y piense en global: de La Masia al mundo. Apostamos por La Masia a nivel estructural e invertiremos en ella, no la debilitaremos económicamente", señaló, al tiempo que aseguró que, si resulta elegido presidente, el club tomará decisiones "desde el primer día" en materia de patrocinio, gestión económica y alianzas estratégicas.

Asimismo, defendió un modelo de gestión basado en la "transparencia y el rigor financiero" y aseguró que su precandidatura pretende "abrir debate, contrastar ideas y garantizar unas elecciones reales, abiertas y democráticas, con los socios tratados como los verdaderos propietarios del club".

Vilajoana, socio número 24.028 de la entidad, ha estado vinculado al FC Barcelona durante más de dos décadas como jugador y directivo. Formado en el fútbol base azulgrana, jugó posteriormente en el equipo de fútbol sala -del que llegó a ser capitán- y es el único deportista del club que ha competido en dos secciones profesionales distintas.

Entre 2015 y 2020 fue miembro de la Junta Directiva como responsable de La Masia, del fútbol formativo y del Barça femenino, además de ocupar anteriormente distintas responsabilidades deportivas dentro de la entidad.