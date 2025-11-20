Xavier Vilajoana oficializa su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario Xavier Vilajoana oficializará el jueves 27 de noviembre su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona, en una rueda de prensa en el Hotel Grand Hyatt Barcelona, donde expondrá los motivos de su decisión, analizará el momento institucional del club y avanzará las líneas maestras del proyecto con el que quiere concurrir al proceso electoral.

Durante el encuentro, el precandidato detallará las bases de su propuesta y responderá posteriormente a las preguntas de los medios de comunicación. Más tarde, a las 18.00 horas, está previsto un acto de presentación abierto al público en el mismo hotel, dirigido a socios, socias y aficionados que quieran conocer de primera mano su proyecto, y que concluirá con un cóctel informal.

Vilajoana ya se presentó como precandidato en las últimas elecciones del Barça de 2021, después de haber formado parte de la Junta Directiva del expresidente Josep Maria Bartomeu. Entonces logró reunir 1.834 firmas válidas, quedándose a 423 de superar el corte necesario para ser candidato, rango que sí alcanzaron Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.

El dirigente cuenta además con pasado deportivo en la entidad, tras haber sido jugador de las categorías inferiores y debutar en 1992 con el Barça C. Sus mayores éxitos deportivos llegaron en el fútbol sala, donde alcanzó el primer equipo y ejerció de capitán hasta su marcha en 2001.

Con esta nueva precandidatura, Vilajoana pretende volver a competir por liderar el futuro institucional del club, en un contexto marcado por el debate sobre el rumbo deportivo, económico y social del FC Barcelona.