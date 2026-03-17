YouTube se convierte en plataforma preferente del Mundial 2026 tras un acuerdo "innovador" con FIFA

Logos de YouTube y la FIFA. - FIFA

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

YouTube se convirtió este martes en plataforma preferente del Mundial de fútbol masculino 2026, que se disputa del 11 al 19 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, gracias a un acuerdo "histórico" e "innovador" con la FIFA por el que los titulares de derechos, medios y creadores podrán publicar en la red social resúmenes, contenido exclusivo y los primeros 10 minutos de ciertos encuentros.

"La FIFA se enorgullece de anunciar que YouTube será plataforma preferente del Mundial 2026, gracias a la colaboración con los titulares de los derechos audiovisuales de la competición y con diversos creadores", informó el organismo en un comunicado.

La FIFA calificó de "histórica" la alianza con YouTube, abriendo el abanico de opciones para los aficionados. "En virtud de este innovador acuerdo, los titulares de los derechos audiovisuales podrán usar sus respectivos canales de YouTube como plataforma para conectar con los aficionados durante la inminente cita mundialista", recogió el comunicado.

Así, tendrán la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y contenido a la carta que despierte el interés de los usuarios de YouTube, "a fin de ampliar el alcance y la interacción global".

Además, los titulares de los derechos audiovisuales tendrán la opción de retransmitir los 10 primeros minutos de cada partido en directo por su canal de YouTube. Los medios colaboradores oficiales podrán también retransmitir íntegramente una selección de encuentros por el mismo canal, con el objetivo de llegar a una audiencia global y promocionar la competición, pudiendo monetizar su contenido de la plataforma.

"La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente del Mundial. Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca. La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva", destacó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

La FIFA y YouTube colaborarán para conceder a un elenco global de creadores de esta plataforma un acceso sin precedentes al Mundial. "El exclusivo punto de vista de estos creadores, que incluirá historias con trasfondo humano, explicaciones tácticas e imágenes inéditas, permitirá disfrutar de la histórica cita desde perspectivas totalmente novedosas", aseguró el organismo.

Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente y responsable global de Medios y Deportes de YouTube, ensalzó el "enfoque global, interactivo y adaptado a los aficionados" de la plataforma. "Al proporcionar contenido prémium y un acceso sin precedentes a los medios colaboradores oficiales y a creadores, brindamos una experiencia integral tanto a los aficionados como a dichos medios", explicó.

"Esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales, y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes", agregó.