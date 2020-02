Publicado 05/02/2020 19:01:18 CET

Zidane busca superar su barrera copera El Real Madrid quiere alargar su racha eliminando en cuartos de Copa a la irregular y talentosa Real Sociedad de Odegaard

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad vivirán este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu (19.00 horas) un atractivo duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, la barrera que no ha sido capaz de superar Zinédine Zidane como técnico madridista y que ahora espera alcanzar avalado por su actual momento de solidez y resultados ante un rival que no renuncia a dar la sorpresa desde su papel de 'víctima'.

17 años han pasado desde que estos dos equipos, ambos campeones coperos, se midieron por última vez en el torneo del k.o, con sufrido pase merengue pese a ganar en la ida por 4-0, pero desde esa fecha sólo ha jugado cinco finales más, con sólo dos trofeos.

Los 'txuri urdines', bicampeones, tampoco pueden presumir de tener un gran idilio con el torneo ya que no alcanzan la final desde 1988 y desde entonces sólo han aparecido una vez en las semifinales, en la campaña 2013-14, eliminados entonces por el FC Barcelona.

Ahora, el Bernabéu será el juez de una eliminatoria sin reservas para ninguno por no haber vuelta. 90, 120 minutos o una tanda de penaltis decidirán el semifinalista copero entre dos equipos que serán fieles a lo que han mostrado esta temporada y donde el favoritismo, por estado de forma y por condición de anfitrión, recae sobre el Real Madrid, que deberá manejar esa presión añadida.

El Barça le apeó el año pasado de la final al batirle en el Bernabéu con claridad (0-3) e iniciar la 'semana maldita' con derrota en el Clásico liguero (0-1) y la eliminación en Champions ante el Ajax, lo que provocó la repentina e inesperada vuelta de Zidane, que entre sus objetivos está el de la única barrera que se le ha resistido.

El torneo copero no está en su palmarés, ni siquiera en su etapa como jugador en la que perdió dos finales, y en sus dos intentos como entrenador fue eliminado en cuartos por el Celta (2017) y por el Leganés (2018), y además, perdiendo en ambos casos el partido de casa.

Su equipo está ahora en un gran momento y no conoce la derrota en los últimos 21 partidos, con el añadido además de que a cambio de haber perdido su tradicional y atemorizante 'pegada', se ha blindado defensivamente y sólo el PSG ha sido capaz de hacerle más de un gol en su actual racha.

Además, las dos eliminatorias anteriores ante equipos de categorías inferiores como el Unionistas y el Real Zaragoza, dejaron claro que 'Zizou' le da mucha importancia al torneo, seguramente 'ayudado' por el menor margen a un tropiezo con este formato. Sin embargo, las ausencias en la lista de convocados son importantes y el técnico blanco habrá cambios con respecto a la liga, comenzando por atrás con Areola, Nacho, Militao y Marcelo.

Se esperaba el regreso de Eden Hazard tras más de dos meses de lesión, pero el belga finalmente no estará ante la Real. Tampoco citó Zidane a Bale, ni a Lucas Vázquez ni a Casemiro, con lo que el centro del campo no estará tan poblado, estrategia que no funcionó en la primera parte contra el Atlético. Benzema se perfila como el '9' titular acompañado por Rodrygo o Vinicius. En el medio, Kroos y Modric parecen 'fijos' más la entrada de Isco.

Enfrente una Real Sociedad que espera sacar el mayor premio posible a su esperado atrevimiento en el Santiago Bernabéu, de donde salió derrotado 3-1 hace más de dos meses aunque se adelantó en el marcador y controló a su rival durante la primera mitad.

De hecho, Imanol Alguacil, técnico 'txuri urdin', ha advertido que tienen fe en superar al 13 veces campeón de Europa, al que ya batió en enero de 2019 (0-2) en su estreno entonces como sustituto del cesado Asier Garitano. Sin embargo, pese a la óptima temporada que está firmando el equipo realista, este se está mostrando algo irregular y en este 2020 sólo ha sido capaz de ganar uno de sus cuatro partidos ligueros.

Sin embargo, a su favor tiene el descaro que le puede dar su joven plantilla, liderada por el talento de Martin Odegaard, que espera brillar más que en su primera visita al Bernabéu, y acompañado por el gol de Isak y las cualidades de Oyarzabal y Merino. De ellos, sólo el sueco fue titular en el revés en el último suspiro en Butarque, mientras que el noruego jugó 40 minutos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Areola; Nacho, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Modric, Kroos; Isco, Benzema y Rodrygo.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Isak y Portu.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 19.00/DAZN.