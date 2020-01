Zidane, sobre los cinco centrocampistas: "Buscamos siempre cosas diferentes"

Publicado 08/01/2020 22:55:00 CET

Zinédine Zidane, entrenador del Real Madrid.

MADRID, 8 Ene.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha afirmado este miércoles que él y sus pupilos buscan "siempre cosas diferentes", en alusión al buen rendimiento de los cinco centrocampistas que ha alineado para ganar al Valencia CF (1-3) en la primera semifinal de la Supercopa de España.

"En nuestra mente está tener la posesión, porque sabemos que al rival no le gusta correr detrás del balón y lo interpretamos bien. Nosotros buscamos siempre cosas diferentes y ya está. Hoy ha sido así y el próximo partido puede ser diferente, ya veremos. Ha sido un buen partido e interpretamos todo bien", ha comentado Zidane en rueda de prensa desde Yeda (Arabia Saudí).

"Se podía jugar con los extremos, pero quisimos otra opción metiendo a Isco y a Luka [Modric] un poco más por dentro, y atacando con los laterales. Es, como siempre, una alineación ofensiva. Lo más importante para nosotros es la actuación que hicimos en campo contrario, presionando arriba y jugando bien al fútbol. Sobre todo, queriendo hacer daño al rival y es lo que hicimos; incluso en la segunda parte, donde fuimos un poco más verticales", ha subrayado.

"Un entrenador quiere ver eso de sus jugadores, que están todos bien. Pero es una semifinal, no hemos ganado nada", ha recordado el técnico merengue, para luego elogiar a Isco Alarcón. "Ha mostrado responsabilidad, quiere jugar, no le pesa. Y los demás igual, hay algunos que juegan un poco menos y también se ve. Intentamos que estén todos al mismo nivel y vamos a seguir así. Porque, cada vez que a un jugador le toca jugar, lo hacen bien", ha insistido.

"Yo nada", ha respondido 'Zizou' al ser preguntado qué mérito se atribuye del resurgir de Isco. "Yo soy el entrenador de este equipo, pero de todos los jugadores. Ellos trabajan para estar bien y a este nivel", ha añadido el entrenador francés.

"Lo bueno es la dinámica que estamos mostrando en cada partido. Cada partido lo tienen que demostrar. Ayer, yo ya decía en la rueda de prensa que había que mostrar nuestra mejor versión. Y, no sé si es la mejor, pero podemos estar contentos con el partido. Ahora, a descansar a y a pensar en el próximo partido, que va a ser otro mundo y tenemos que estar bien descansados", ha aseverado.

Respecto al galés Gareth Bale, ha dicho que "de momento no está en condiciones" para asegurar su presencia en la final del próximo domingo. "No ha entrenado toda la semana y luego tenemos que verlo con los doctores. Lo importante es que están todos aquí, lo que hicieron y quedarnos con este partido", ha declarado Zidane.

Igualmente, ha restado importancia a la escasa puntería de Luka Jovic. "Yo creo que ha hecho un buen partido. Claro que no ha marcado, pero ha tenido una y casi marca. Él ha trabajado muchísimo y no es fácil cuando no juegas muchos partidos", ha opinado.

"Cuando no juegas desde hace tiempo, hay diferencias de nivel. Si a él le preguntas, seguramente le habría gustado meter un gol. Pero lo más importante es el trabajo que ha hecho, lo ha dado todo en el campo. Y al final somos un equipo, no solo un jugador; él ha hecho su trabajo, como todos, y nos alegramos de eso", ha concluido 'Zizou'.