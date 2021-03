Zidane: "Lo que ha hecho hoy Benzema ha sido espectacular"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el carácter de sus jugadores tras ganar al Celta de Vigo (1-3) y especialmente el partido de Karim Benzema, autor de un doblete y una asistencia, en un envite "espectacular" de su compatriota.

"Me alegro mucho por él porque es un trabajador. Lo que ha hecho hoy Benzema ha sido espectacular, él siempre quiere más y la verdad es que desde el minuto 1 hemos ido a por el partido. Nos merecimos este triunfo", analizó Zidane en la rueda de prensa posterior al choque.

Insistido por Benzema, el técnico madridista dijo que sigue sin entender que no vuelva a tener una oportunidad con la selección francesa. "No lo entiendo yo, ni lo entiende mucha gente. Pero para mí, como entrenador del Real Madrid, es mejor que se quede en estos parones", añadió 'Zizou'.

En relación al triunfo en Balaídos y el trío Casemiro-Modric-Kroos, que lo está jugando prácticamente todo, Zidane comentó que deben "seguir así para mantener este momento". "Son muchos partidos muy buenos últimamente, entramos en un tramo final donde se juega todo y estamos contentos de cómo se comporta el equipo, cómo estamos físicamente y cómo defendemos porque hoy no ha sido fácil", aseveró.

"Parece que la primera parte sí, fue espectacular, pero luego sufrimos en la segunda. En general interpretamos muy bien sus fases ofensivas y su juego por dentro. Hemos controlado muy bien el partido. Ahora ya sabemos el calendario que tenemos, que son muchos partidos pero vamos a seguir. De momento los jugadore están bien y tenemos que aprovechar esto", dijo.

"De los tres que has dicho, dos se van con la selección y para mí no es lo ideal, pero es así. No podemos hacer nada. Ahora hay que disfrutar del partido y sabemos que será complicado el final de temporada para nosotros", indicó Zidane, que confirmó que el capitán Sergio Ramos sí viajará con la selección española pese a no haber jugado este sábado.

"Va a ir con la selección, el otro día tuvo un golpe y hoy no ha podido estar aquí, pero estará con la selección. Sólo tuvo un golpe, jugará dentro de cinco días, no habrá problema y le va a venir bien. Pero hoy no pudo porque había poco tiempo entre los dos partidos", comentó en relación al choque contra el Atalanta del pasado martes.

Preguntado por qué no cierran antes los partidos, Zidane esbozó una sonrisa. "Jugamos contra un rival y no lo pone fácil. La gente piensa que vamos a meter cinco o seis goles en cada partido y no es así. Cada vez es más difícil pero me tengo que quedar con el partido de mis jugadores. Sufrimos, pero controlamos bien y fue merecidísimo", replicó.

"¿Parar o seguir? No sé, el calendario es así y tenemos que descansar. No podemos hacer nada por el parón. Lo que puedo decir es que estamos contentos de parar tras una muy buena victoria y con tres puntos importantísimos para nosotros", finalizó.