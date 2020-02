Zidane: "No me gusta señalar a Isco y Kroos, pero tenía que cambiar algo"

Publicado 01/02/2020 19:12:23 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó la importancia que tuvo el doble cambio en el descanso para que pudiesen vencer al Atlético de Madrid (1-0) en el derbi de la capital y frenó la euforia de los aficionados merengues recordando que "la Liga es muy larga y todavía queda mucho".

"Aposté por este sistema porque el otro día estuvimos muy bien contra el Valencia en la Supercopa y en la final, también. Hoy no ha funcionado porque no entramos bien físicamente y con la pelota estuvimos espesos. Pero no pasa nada. Lo que había que hacer era cambiar algo, estoy aquí para eso también", dijo el francés ante los medios.

"No me gusta señalar a Isco y a Toni (Kroos), que son muy buenos, pero tenía que hacerlo para cambiar algo. Nos ha salido muy bien la segunda parte. En la primera no estaba contento y la responsabilidad es sólo mía. No me gustaba y tuve que hacer ese cambio sabiendo que podía haber cambiado a otros dos. Había que hacerlo y modificamos el dibujo", indicó.

"Abrimos el campo, presionamos más arriba y mejoramos. Estoy de acuerdo, los cambios han cambiado el partido. Aunque también es verdad que me molesta mucho sacar dos jugadores al descanso. En la segunda parte también cambiamos de actitud y demostramos más intensidad. Me alegro por mis jugadores", añadió 'Zizou'.

En este sentido, el francés dijo que merecieron la victoria y que los tres puntos "son justos". "Lo que dije al vestuario en el descanso no lo voy a contar aquí. Repito, había que hacer cosas y lo hicimos mucho mejor en la segunda parte", añadió Zidane, que subrayó la actuación de Vinicius y Lucas Vázquez. "Han entrado muy buen y con Carvajal y Mendy han tenido una buena conexión", espetó.

"NO PENSAMOS EN EL TRIPLETE".

Preguntado si sueña con conseguir el triplete, Zidane dijo que no están en eso "ahora mismo". "No hemos ganado nada, bueno, sí, la Supercopa, pero esto es todavía muy largo. Acabamos de ganar un partido y tenemos que estar contentos. Faltan muchos partidos en todo. En Liga, en Copa, en Champions... El camino sigue siendo muy largo", agregó.

En cuanto a la importancia que tiene ganar un derbi, Zidane explicó que son "tres puntos igual". "Nos ha costado, pero es normal. Es un equipo que te defiende muy bien en todos los aspectos. Se encuentran cómodos y no sólo así. En la primera parte hicieron buenas jugadas y no son más de tres puntos. Son los mismos que en otro partido", aseguró.

Además, Zidane destacó el trabajo defensivo de sus pupilos. "No es cuestión de defensas y porteros, es cuestión de todos. Cuando perdemos el balón cada uno está pensando en recuperar rápidamente el balón. Para nosotros es importante recibir el aplauso de la gente en estas jugadas", apuntó el francés.

Por último, Zidane aseguró que Bale "no ha perdido estatus por no estar convocado". "Estaba disponible pero tuve que elegir y elegí a otros. Voy a contar con él hasta el final de temporada". Además de no querer polemizar con el presunto penalti sobre Morata. "No vi la jugada, no me meto en estas cosas, el árbitro estaba mejor posicionado y dijo que no había nada. Ya está", finalizó.