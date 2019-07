Zidane: "El papel de Bale no ha cambiado desde junio"

Publicado 20/07/2019 2:07:04 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que Gareth Bale "no es un problema" para el club blanco, pero también reconoció que su papel "no ha cambiado desde el mes de junio", después de no haber contado en las últimas alineaciones del técnico francés al final de la temporada pasada.

Zidane recordó que "habla con sus actos" y aquellos 'condenaron' al galés hace tan solo unos meses. "Tiene contrato y está aquí con nosotros, pero puede pasar de todo. Yo tengo que respetar a todos mis jugadores y veremos lo que pasa en el futuro. ¿Su papel? "No ha cambiado desde junio", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al primer partido de pretemporada.

El Real Madrid se enfrenta al Bayern Múnich en la madrugada de este domingo (2.00 horas) en Houston, pero Zidane dedicó casi toda la rueda de prensa a Bale, Hazard y Pogba. Sobre éste último, no quiso hacer públicas sus preferencias. "Nosotros nos hemos reunido con el club y sabemos lo que queremos. Hasta el día 31 de agosto puede haber cambios, salidas y llegadas", recordó en la sala de prensa del NGR Stadium.

Repreguntado por Pogba, Zidane esquivó nuevamente la cuestión. "No voy a entrar en eso porque tenemos que respetar algunas cosas, entre ellas, a los jugadores que están aquí. Lo que me anima ahora es pensar en los próximos partidos. Quiero ver cómo funciona todo después de los primeros días de trabajo. Parezco tonto, pero me habéis preguntado lo mismo por segunda vez y voy a contestar lo mismo. Sabemos lo que queremos y estamos en ello", zanjó.

En cuanto a Hazard, la gran novedad del Madrid este verano, el entrenador galo afirmó que el ex del Chelsea "necesitaba un club así". "Estoy muy contento, lo que Eden necesitaba era un club como el Madrid para mejorar. Yo creo que este club tiene algo especial. Esto lo sabemos todos y los jugadores también lo saben. Llegué a Madrid con 29 años y seguí mejorando cosas con esta edad. A Eden le pasa lo mismo, sabemos el jugador que es pero él puede hacer mucho más y nosotros contamos con eso", dijo.

"Va a ser importante para nosotros este año. Es un jugador determinante, mete goles y marca la diferencia. Es muy importante en el fútbol actual, lo ha demostrado a lo largo de su carrera y ahora lo tenemos nosotros, entonces vamos a aprovecharnos de sus cualidades", añadió sobre el centrocampista belga, fichado por 100 millones de euros.

Zidane dijo estar "muy contento" tras los primeros días de pretemporada y dio la "enhorabuena" a todos sus jugadores. En especial, al joven japonés Takefusa Kubo, recién llegado al Castilla a sus 18 años. "Lo he visto bien, es un jugador de calidad, que va a ser importante en el Real Madrid. Es joven pero parece que lleva con nosotros mucho tiempo y al igual que los demás está trabajando muy bien".

"A MÍ LEBRON LO MISMO NO ME CONOCE"

Preguntado por la expectación que ha generado el partido en Houston, el entrenador del Real Madrid afirmó que intentarán "dar espectáculo" y ser conocedor de los muchos seguidores del fútbol español que hay en Estados Unidos. Entre ellos jugadores de la NBA como LeBron James. "Sí, lo sé que nos siguen y nos pone orgullosos (...) Igual a mí LeBron no me conoce", añadió entre risas.

"Queremos hacer un buen partido para todos esos seguidores que nos apoyan mucho desde aquí en Houston. Hay mucha gente que le gusta el Real Madrid, es nuestro primer partido de la temporada, pero ojalá se vea un buen partido", manifestó antes de reconocer que ha sido "difícil" hablar con cada jugador para explicarles sus expecativas. "Cada uno sabe su papel y esto es importante en el trabajo del entrenador. Me gusta ser claro con ellos", espetó.

Respecto a los nuevos como Mendy, Rodrygo o Jovic, el técnico blanco no está sorprendido. "Me pone contento cómo se comportan dentro de la plantilla. Son gente trabajadora, quieren hacer las cosas bien y estamos contentos con lo que están haciendo. Y son muy buenos y es un plus para nosotros".

Por último, preguntado James Rodríguez, Zidane dijo que "ahora es un jugador del Real Madrid y veremos lo que va a pasar". "De momento está de vacaciones, no está con nosotros y todo se verá. No te puedo decir nada más", finalizó sobre el colombiano, cuyo futuro estaría bastante cerca del Atlético de Madrid.