Zidane: "Si Pogba quiere estar en el Real Madrid tras dejar el United, ¿por qué no va a venir?"

Publicado 30/03/2019 13:54:36 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que le gusta "mucho" el centrocampista del Manchester United Paul Pogba, "un jugador diferente" y que "aporta mucho", y ha dejado abierta la puerta a su incorporación al conjunto blanco, además de advertir de que no deben confiarse de la visita del Huesca de este domingo (20.45 horas), un equipo que "merece más puntos" y que va a llegar al Santiago Bernabéu con la intención de "molestar".

"Me gusta mucho Pogba, no es algo nuevo, le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho, hay pocos que aporten tanto como él. Sabe hacerlo todo en el campo. En cuanto a los rumores, juega en el Manchester United y lo que ha dicho sobre su deseo de venir, si algún día hay una posibilidad, siempre lo ha dicho. Después de su experiencia en el Manchester United, ¿por qué no va a venir al Real Madrid?", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

Sin embargo, el francés no fue tan claro respecto a la posibilidad de fichar a otro de sus compatriotas, Kylian Mbappé, pero restando importancia a los 280 millones de euros que se podrían pagar por él. "No podemos decir si uno vale 100 o 300 millones, eso lo marcan los clubes. Cuando llegué a Madrid por 70 o 72 millones se decía que era una locura. Sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador; no voy a hablar por respeto al jugador, a su club y a sus jugadores", señaló.

Además, el técnico blanco pidió respeto para sus jugadores, que tienen contrato. "Quedan diez partidos y es en lo único en lo que tenemos que pensar, en acabar bien la temporada. Ellos tienen contrato y hay que respetarlo, luchan, pelean. No voy a jugar de cualquier jugador que no sea mío. No significa que después no vaya a haber cambios, lo digo con claridad", afirmó.

"Los jugadores están en el mejor club del mundo, lo saben, y no cualquier jugador puede venir aquí. Ellos tienen la motivación suficiente para saber dónde están y todos se quieren quedar en el Real Madrid, Marcelo y otros también", añadió.

En este sentido, considera que Raphaël Varane, del que se especula su marcha este verano, está "feliz" en el equipo. "Aquí se habla mucho, la gente puede opinar. Lo único es lo que piensa el jugador, y yo puedo decir que él está bien aquí. Ya son ocho años aquí, lo ha hecho fenomenal. Lo veo feliz, contento y metido", dijo. "Sabe quién es, lo que ha conseguido con el Real Madrid. Siempre va a haber rumores, pero yo le veo bien aquí. Es el cuarto capitán del Real Madrid. No ha dejado de progresar", continuó.

Así, también habló de dos de sus delanteros, el galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema. "Gareth es un jugador importante de la plantilla. Sabemos la calidad que tiene y lo que ha hecho en el Real Madrid, nadie se lo va a quitar. Sabemos que es un jugador que puede dar mucho al equipo y vamos a contar con él", apuntó.

"Karim hace muchos años que está aquí y quizás esta es una de sus mejores temporadas. No me extraña, tiene una gran calidad con el balón, para asociarse con los demás. Le critican cuando no marca, pero no baja los brazos", aseguró sobre el galo.

"COURTOIS NO VA A ESTAR"

Sobre el duelo ante el Huesca, confirmó la baja del portero belga Thibaut Courtois. "Thibaut no está bien, por eso no ha entrenado; es el recto femoral derecho, tiene molestias. Vamos a ver el tiempo que se va a quedar fuera. No voy a arriesgar con un jugador que tiene una molestia, y menos con Thibaut, que ha jugado con la selección. Es una cuestión de pocos días, pero mañana no va a estar", expuso.

A pesar del parón por selecciones, Zidane considera que sus jugadores están en un buen estado de forma. "No estuvimos mucho tiempo juntos, pero las sensaciones son buenas porque hicimos dos semanas muy buenas, con intensidad. Estamos muy bien y eso es lo más importante para el partido de mañana", indicó.

Además, analizó a su rival de este domingo. "Sabemos que el Huesca necesita los puntos. Es un equipo que se merece más puntos y va a venir a jugar y a molestar a nuestro equipo. Me interesa lo que vamos a hacer nosotros. Hemos trabajado muy bien y hay que hacer un buen partido para sacar los tres puntos", subrayó.

Zidane aprovechó también para felicitar a Sergio Ramos, que cumple 33 años. "Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, y esta es su casa. Va a jugar muchos más años que yo, seguro; se cuida, es muy buen profesional. Es un jugador fundamental para este equipo", explicó.

Por último, coincidió en la impresión del centrocampista Casemiro, que aseguró que en realidad Zidane nunca se había ido. "Es verdad, porque vi todos los partidos, todo lo que ha pasado. Mi sensación es también esa. Ha sido complicado, porque la decisión que tomé de irme fue difícil. Madrid es mi casa, no sólo el Real Madrid, sino la ciudad. Los españoles me acogieron fenomenal y es importante vivir bien, y aquí se vive bien", concluyó entre risas.