Ziganda: "No hay que especular sino hacer el partido de los días grandes"

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, ha señalado este miércoles en la previa del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, contra el Spartak Moscú en San Mamés y con un 1-3 favorable de la ida, que tienen que salir a por el triunfo y a incomodar al rival para no especular e ir de forma directa a por el billete para la siguiente ronda.

"La mejor manera de clasificarse es salir a ganar. Habrá momentos en los que tengamos que replegar pero también momentos de presionar. No hay que especular porque el partido es largo y tenemos que hacer el partido de los días grandes", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido reconoció que, además de pasar, buscan ganar para subir la moral. "Sabemos lo que significa seguir en competición europea. Se trata de crear ilusión en la gente, y mañana es un gran motivo. Tenemos la oportunidad de tener una gran noche, si pasamos tendremos el 'gusanillo' del sorteo", auguró.

"Las cosas buenas que hicimos en Rusia nos valieron para ganar al campeón ruso y nos tienen que valer mañana para ganar. Hay que apretar e incomodar mucho, nos darán la oportunidad porque tratan de llevar el peso del partido", reiteró en este sentido.

Ziganda cree que el partido de San Mamés será semejante al de Moscú, y por ello confía en que la táctica vuelva a salir bien. "Ellos tratan de combinar y saldremos a presionar en su campo. Intuyo un partido parecido al de la ida, nos impusimos y confiamos en que mañana sea igual", argumentó.

Pero de todos modos tiene claro que el 1-3 no dejó nada sentenciado. "Ni muchísimo menos, aquí hay dos partidos y los primeros 90 minutos nos salieron muy bien, con un resultado favorable. Quedan 90 minutos y vamos a salir como si fuéramos 0-0, a ser fuertes y hacer un partido duro para aprovechar nuestras armas", manifestó.

"De ser yo, en una eliminatoria así no iría perdido a ningún lado. Ellos aspiran a pasar, mueven a mucha gente y se supone que si se mueven es porque tienen ilusión. No vienen derrotados, pero nosotros también tenemos respaldo e ilusión y queremos pasar", concluyó al respecto.

Preguntado por el mal partido contra el Atlético de Madrid (2-0 en el Wanda Metropolitano), en el que no crearon ninguna ocasión, no quiso dar la culpa al centro del campo. "Cuando el equipo no tiene fluidez, que nos está faltando pero no es de ahora, es cosa de todo el mundo, de la confianza, de la manera de desplegarse en el campo para tener más líneas de pase. No estamos siendo un equipo solvente ni fluido a la hora de combinar", aceptó.

Por otro lado, sobre que puedan llegar a Bilbao aficionados ultras del Spartak, espera y confía en que el partido se desarrolle con normalidad. "Creo que esta alarma que hay espero que se quede en una alarma. Los que están al cargo de garantizar la seguridad están preparados y lo van a hacer. Esperamos que no haya ningún problema. Confío en que no pase nada", se sinceró.

También el portero Iago Herrerín habló de ello en la sala de prensa. "De lo que se dice a lo que es... No hay que darle mucha importancia. A lo mejor vendrán ultras pero vendrá mucha gente a disfrutar de la ciudad. La gente que venga, que lo haga a disfrutar del fútbol", pidió.