Zubimendi: "Intento evadirme un poco de la responsabilidad de suplir a Rodri"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la Real Sociedad Martín Zubimendi no escondió este miércoles que la importancia de la lesión de un "jugador vital" como Rodri Hernández, pero que él trata de evadirse de la posible "responsabilidad" que conlleva ser su sustituto natural, aunque agradece "sobre todo la confianza" que recibe por parte del seleccionador Luis de la Fuente.

"No quiero anticipar nada, somos dos para esa posición y es una pena que sea por una lesión, más cuando es un jugador vital, pero se abre una ventana que habrá que cumplir con ella", señaló Zubimendi en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El guipuzcoano dejó claro que no se ve con "responsabilidad" por tener que tapar ese hueco. "Intento evadirme un poco de todo eso. Al final creo que somos varios los que pueden cumplir la función que deja Rodri y de momento no se ve claro quién es el sustituto, así que no voy a hablar antes de que ocurra", expresó.

Además, cree que "por suerte, España es un país en el que sacan muchos mediocentros". "No estoy solo yo, hay muchos detrás también que tienen mucho nivel, a ver si cumplimos con las expectativas", remarcó, agradecido por las palabras también del seleccionador Luis de la Fuente del pasado viernes cuando le calificó como "el segundo mejor mediocentro del mundo" tras Rodri

Para Zubimendi, el técnico le da "sobre todo confianza". "Desde que he venido aquí con él en la Sub-21 me ha demostrado mucha confianza, me ha dado la oportunidad de estar aquí en la Absoluta, me ha dado la oportunidad de debutar, de tener minutos, le estoy agradecido", afirmó.

A Zubimendi ya le tocó asumir una gran responsabilidad cuando salió por Rodri tras el descanso en la final de la EURO de Alemania, donde "fue todo tan rápido" que no le dio "tiempo a pensar cosas raras, ni nervios, ni dudas". "Aunque estés preparado es un poco inesperado también. Fue calentar, tener una breve charla con el míster, con los técnicos, y una vez que estás en el campo todo lo que tocaba era estar centrado en el campo y en lo que me tocaba hacer, así que no pensé en nada más", admitió.

El jugador formado en Zubieta está en un gran momento y eso ya ha provocado que grandes equipos de fuera se hayan mostrado interesados en ficharle, aunque su "filosofía" es la de hacer lo que le sale "de dentro en cada momento". "Es verdad que en cada mercado van saliendo nombres, equipos, como es normal, pero hasta ahora he pensado que lo mejor para mí era estar en el club. Busco mi crecimiento personal y creo que todavía tengo mucho por dar en la Real Sociedad", zanjó.

"ESTA SELECCIÓN NO ENTIENDE OTRA COSA QUE GANAR"

Ahora, de cara a los duelos ante Dinamarca y Serbia, el mediocentro tiene claro que "esta selección no entiende otra cosa que ganar, sea el rival que sea", pero que el objetivo también es "tener una mejora" y que sientan "reconocibles y con personalidad".

Sobre el éxito del pasado verano, reconoció que "ya cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de lo importante que has conseguido". "A mí, por ejemplo, me chocó mucho llegar a Madrid porque una vez que estás en Alemania pues quizás no te das cuenta de toda la masa que está detrás de cada partido, pero una vez que llegas a Madrid te das cuenta de la ilusión de la gente, veías las caras y lo podías notar. Creo que con el tiempo nos daremos cuenta de todo", confesó.

En este sentido, no le dio importancia a que no se pueda dar tanta relevancia a algunos goles claves y actuaciones de jugadores de la Real Sociedad en el torneo continental por no haber sido de jugadores del Real Madrid o el FC Barcelona. "Son goles muy importantes y no van a quedar atrás en la historia. Más allá de que seamos de un equipo u otro, creo que lo bonito de la selección es que todos los equipos se unen", puntualizó.

En esta concentración, habrá un nuevo jugador de la Real Sociedad como Sergio Gómez, sustituto de Nico Williams. "Me alegro mucho de que haya venido, creo que se lo merece. En poco tiempo que ha estado en la Real Sociedad ha demostrado muchas cosas, ha caído de pie y es muy completo, versátil, técnicamente de muy alto nivel. Hoy ya ha demostrado todo lo que puede dar", indicó.

"Vamos partido a partido, pero es verdad que con la cronología que llevamos en estos últimos años, mentiría si no digo que queremos hacer grandes cosas. De momento, hay que ir clasificación a clasificación, llegar a esos campeonatos bien y, personalmente, tener una mejora en lo individual, no sólo yo, sino también los compañeros para que hagan un gran equipo de todo esto", recalcó Zubimendi de cara al futuro.

"EL LEGADO DE INIESTA ES COMO PERSONA Y TÍO DE EQUIPO"

Preguntado por la congestión del calendario, el centrocampista desconoce "si la solución es la huelga". "Creo que sí, casi todos estamos de acuerdo en que empieza a ser un problema, no sabemos hasta qué punto puede llegar", advirtió.

"Yo, personalmente, sí que también tengo muchos minutos, no tantos como esta gente que ha hablado también de esa cantidad de minutos, pero está claro que más allá de la salud de los jugadores tampoco es bonito para el espectáculo y al final no sé si conviene tener a los jugadores cansados y llegar a cada partido justos físicamente, que no pueden dar el espectáculo que todos quieren", añadió al respecto.

Por otro lado, se refirió a los actos vandálicos del pasado jueves de los aficionados del Anderlecht en el Reale Arena. "Cuando se vive en primera persona es mucho más diferente. Lo intentamos parar, son actos que no pueden ocurrir y que cuando ocurren en tu campo se siente todo mucho más. No sé quién debía ser responsable, pero que ese tipo de gente sea el protagonista del partido no puede ser", lamentó.

Finalmente, Zubimendi elogió la figura de Andrés Iniesta, que anunció este martes su retirada. "Sobran las palabras, a nivel futbolístico ya sabemos todo lo que ha dado a esta selección, con aquel gol tan bonito y tan especial para todo el país. Creo que el legado que deja es como persona, Andrés, más allá de lo futbolístico, como persona, demostró ser un tío de equipo, de compañerismo", sentenció.