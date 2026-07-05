Aguirre: "Intentaremos hacer que Kane se sienta incómodo"

El seleccionador de México Javier Aguirre en rueda de prensa - Ian Robles/eyepix via ZUMA Press / DPA

CIUDAD DE MÉXICO 5 Jul. (dpa/EP) -

El seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó que tratarán de hacer que el delantero Harry Kane, "una estrella mundial" y principal baza de Inglaterra, su rival este domingo en los octavos de final de Mundial, se sienta "incómodo" en un partido que "ganará el que menos errores cometa".

"Harry Kane es una estrella mundial. Por los goles que ha marcado con la selección y con el Bayern Múnich, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es alto, bueno en defensa y el capitán, por supuesto, intentaremos neutralizarle con nuestros centrocampistas defensivos y hacer que se sienta incómodo para que no pueda construir ninguna jugada", advirtió Aguirre en rueda de prensa.

El 'Vasco' confesó tener "muchos sentimientos diferentes" antes de jugar en el Azteca. "Pero lo mejor está por llegar, y este domingo será un día maravilloso. Hay muchas historias diferentes para mí allí, mis padres no estarán, pero mis dos nietas sí estarán. Escuchar el himno nacional se me quedará grabado, y ninguno de esos momentos es más importante que otro", admitió.

Sin embargo, está "estoy seguro de que lo mejor" será durante un partido donde ve a los suyos con opciones. "Si no creyera que podemos hacerlo, lo diría. Creo firmemente en nuestra forma de jugar, y creo que ganará el equipo que cometa menos errores. La presión es siempre la misma, ya sea aquí, en México o en Estados Unidos, siempre hay presión, y eso es bueno, porque te hace mejorar", remarcó.

En cuanto a la posibilidad de que la FIFA hubiese adelantado seis horas el inicio del encuentro debido a la amenaza de tormentas eléctricas, dejó claro que no se sentía engañado. "Antes me llamabais (los periodistas) predicador, ahora me decís que me han engañado. No sé a qué os referís, me dijeron que el partido se jugaría a otra hora y dije que no estaba de acuerdo con el cambio. Un día antes del partido, me resultaba inconveniente y eso es todo lo que dije", puntualizó.

"No buscaba llamar la atención y podéis estar seguros de que esas cosas no se están extendiendo por el grupo. Están preparados, fuertes y listos para jugar un buen partido, esas cosas pueden pasar y pasaron desapercibidas para los jugadores", sentenció al respecto.