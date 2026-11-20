Archivo - El Director Técnico de Desarrollo y de la Selección Española absoluta masculina en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Director Técnico de Desarrollo y de la Selección Española absoluta masculina en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka, ha valorado a Francia, adversario de España en los cuartos de final de la Liga de Naciones, como "un rival complicado" y propio de "la dureza que tiene la competición".

"Francia es un rival complicado, aunque cualquiera hubiese sido difícil. Esa es la dureza que tiene esta competición. Será la reedición de la semifinal del Mundial de hace cuatro meses, en la que aparte de ganar, se dio una imagen francamente buena. Ahora, la idea es seguir siendo el equipo que demostró ser en el Mundial y volver a la senda de las victorias y demostrar la humildad, ambición y ganas de ganar que tiene este equipo", afirmó el Director Técnico de Desarrollo y de la Selección Española absoluta masculina en la RFEF.

Aitor Karanka también destacó que cualquier eliminatoria de cuartos de final de las que deparó el sorteo "pueden ser tranquilamente la final". "Nosotros ahora lo que hablamos es de poner en valor lo que se ha hecho y empezar otra vez a volver a ganar partidos", añadió.