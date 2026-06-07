Alemania, Inglaterra y Portugal suman victorias camino al Mundial

Estados Unidos - Alemania - Federico Gambarini/dpa

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania terminó su preparación para el inminente Mundial 2026 con un triunfo (2-1) este sábado ante una de las anfitrionas, Estados Unidos, mientras que Inglaterra y Portugal apuraron también con victorias ante Nueva Zelanda (1-0) y Chile (2-1) su puesta a punto para el gran torneo de este verano.

La tetracampeona del mundo se impuso en el Soldier Field de Chicago con los goles de Kai Havertz, a los dos minutos, y Leroy Sané ya en el segundo tiempo. Para Estados Unidos, Antonee Robinson fusiló de volea el 1-1 con el que se llegó al descanso, pero el equipo estadounidense volvió a fallar en un test de nivel.

Los de Mauricio Pochettino terminaron sus pruebas antes del debut ante Paraguay el día 13, igual que una Alemania que empezará el Mundial contra Curazao el 14. Los de Julian Nagelsmann, casi un año sin perder un partido, se mostraron preparados para sacarse la espina de los dos últimos torneos mundiales, en los que no pasaron de la fase de grupos cuando venían de ganar en 2014.

Por otro lado, con las selecciones ya tomando contacto con suelo norteamericano donde se desarrollará el torneo desde el 11 de junio, Inglaterra cumplió ante Nueva Zelanda con un solitario gol de Harry Kane antes del descanso. Un cabezazo del delantero del Bayern supuso el triunfo, aunque Thomas Tuchel dio más importancia a las pruebas.

El técnico elegido para cortar la larga sequía de los inventores del fútbol formó dos onces distintos, uno en cada parte, e Inglaterra estuvo poco fluida. Marcus Rashford dio una buena ocasión a Kane y después perdonó otra clara, en lo mejor del primer tiempo. Tuchel hizo debutar al joven de 17 años Rio Ngumoha, a pesar de que no está en la lista de 26, e Inglaterra no vio más puerta.

Con Jude Bellingham, del Real Madrid, y Anthony Gordon, nuevo jugador del FC Barcelona, los ingleses fueron incapaces de generar excesivo peligro ante su débil rival en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida). Los 'Tres Leones' jugarán contra Costa Rica el miércoles su último amistoso, antes del exigente debut en la Copa del Mundo del día 17 contra Croacia.

Por otro lado, Portugal, otra de las favoritas y aún jugando en Lisboa, superó a Chile en un duelo trabajado y con ocasiones que no quisieron entrar en el primer tiempo. Cristiano Ronaldo lideró a los de Roberto Martínez, aunque su sitio lo ocupó un Gonzalo Guedes, delantero de la Real Sociedad, más inspirado si cabe y autor de un gran gol para el 1-0 en el minuto 58.

El equipo luso siguió generando peligro y moviendo bien la pelota, como en el 2-0 de Bruno Fernandes poco después que tumbó a un Lawrence Vigouroux bajo palos en Chile que impidió la goleada. Lucas Cepeda recortó ya en el descuento. El partido se jugó toda la segunda parte con diez jugadores en ambas selecciones, por las expulsiones de Rafael Leao e Iván Román en una trifulca. A los de Roberto Martínez les queda un amistoso contra Nigeria el miércoles, y debutarán en el Mundial el día 17 contra RD Congo.

Por otro lado, en Bruselas, Bélgica goleó (5-0) a Túnez, ambas mundialistas, con un gran partido de Jeremy Doku, y Escocia superó también con autoridad (0-4) a Bolivia en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, último amistoso de belgas y escoceses.