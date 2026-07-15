Álex Baena, el inesperado extremo izquierdo de Luis de la Fuente

El jugador de la selección española Álex Baena. - Tom Weller/dpa

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se clasificó este martes para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras derrotar en semifinales a Francia (0-2), un partido en el que el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena firmó una nueva actuación notable en su quinta titularidad en el torneo, una constancia quizá no tan esperada antes del inicio del torneo.

El pasado 25 de mayo, Luis de la Fuente hizo pública la lista de España para la Copa del Mundo 2026. Una nómina de 26 jugadores entre los que se encontraba Álex Baena pese a su irregular temporada con el Atlético de Madrid. El almeriense no tuvo el rendimiento esperado en su primer curso a las órdenes de Diego Pablo Simeone, algo que, sin embargo, no provocó que el seleccionador nacional perdiera la fe y la confianza en su juego.

"A Álex Baena le conozco desde que tenía 15 años, sé que en este Mundial se va a reivindicar", dijo el técnico riojano en la rueda de prensa posterior a anunciar la lista jugadores que viajarían a territorio norteamericano para disputar el torneo. Y es que su bagaje con el Atlético fue de 46 partidos disputados --18 saliendo desde el banquillo--, dos goles y tres asistencias, lejos de los siete goles y 10 asistencias, su gran virtud, firmados en los 33 partidos disputados el curso anterior.

Pero la vida siempre entiende de segundas oportunidades y Baena encontró su reválida en la selección, con la que ya había acudido a la Eurocopa de Alemania de 2024, donde apenas jugó media hora. Y es que Baena siempre ha sido un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente, participando en cuatro de los seis partidos de clasificación para la Copa del Mundo.

De hecho, su única ausencia fue motivada por una lesión muscular que lo tuvo apartado durante los primeros meses del curso. Además, también superaría una apendicitis en el mes de diciembre, justo cuando estaba viviendo su mejor momento y de mayor regularidad con el Atlético.

Y llegó el Mundial. Ante las bajas en el extremo izquierdo de Nico Williams y Víctor Muñoz, todas las miradas apuntaban al andaluz para ser titular, pero De la Fuente optaría por Pablo Paez 'Gavi'. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, con un decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde en el que Baena no dispuso de ni un solo minuto.

Un partido que sería un punto de inflexión para España y Álex Baena en el Mundial. Frente a Arabia Saudí, De la Fuente realizaría dos cambios, uno de ellos dando entrada al almeriense, que formó parte activa de la goleada (4-0) pese a no marcar ni asistir, un rendimiento que le hizo ganarse el estatus de titular para el último partido de la fase de grupos ante Uruguay. Ahí, en la mexicana Guadalajara, sería decisivo marcando el único tanto de la victoria que certificó la primera posición del Grupo H para la 'Roja'.

Gran partido al que dio continuidad en los dieciseisavos de final frente a Austria. En el SoFi Stadium, Baena firmó su mejor partido en el campeonato, estando más participativo y desequilibrante que en partidos anteriores. Una actuación notable que completó con una asistencia a Pedro Porro para el segundo de los tres goles anotados por España. Además, centró siete veces al área y generó cinco ocasiones, el que más en del partido.

Menos brillante estaría en los octavos de final frente a Portugal y cuartos ante Bélgica. En ambos sería sustituido, acumulando 130 minutos en los que sus ayudas en tareas defensivas a Pedro Porro serían una constante. Mismo mono de trabajo que vistió este martes ante Francia, donde su esfuerzo para defender a Bradley Barcola y Desire Doué fue clave para parar al mejor ataque del torneo. Además, participó en 43 acciones con balón, completó 22 pases, centró tres veces a puerta y generó una ocasión.

Ahora, con el bagaje de lo que va de torneo a su favor, Baena apunta a repetir titularidad en el partido por el título ante Argentina o Inglaterra. Sería la tercera final que disputaría de inicio defendiendo la camiseta de España, después de la del Europeo Sub-21 de 2023 frente a Inglaterra y la de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que anotó uno de los tantos en el triunfo del combinado dirigido por Santi Denia.