Alisson Becker: "Ancelotti es un auténtico ganador y eso lo notamos"

Alisson Becker durante un entrenamiento con la selección de Brasil - Leonardo Antonio/TheNEWS2 via ZU / DPA

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12 (PA Media/dpa/EP) El portero brasileño Alisson Becker tiene claro que "se nota" en la pentacampeona del mundo que tiene al frente como seleccionador a un "auténtico ganador" como el italiano Carlo Ancelotti, del cual elogia "la alegría y la gratitud" que tiene por ser "el líder" de esta 'Seleçao'.

Ancelotti, de 67 años, dirigirá su primer partido en un Mundial cuando Brasil inaugure su campaña en el Grupo C contra la peligrosa Marruecos en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey este sábado.

El de Reggiolo afronta su primera experiencia al frente de una selección tras una gran carrera a nivel de clubes con un récord de cinco títulos de la Liga de Campeones, tres con el Real Madrid y dos con el AC Milán, y también se convirtió en el primer técnico en ganar las cinco principales ligas de Europa.

"Puedo ver su alegría y gratitud por ser el seleccionador y el líder de la selección brasileña. Es un auténtico ganador y eso se nota. Se le ve en la expresión. Se nota, y nosotros, como jugadores, también lo notamos", advirtió Alisson.

El guardameta del Liverpool FC inglés no olvida que el veterano técnico italiano "lo ha ganado todo en el fútbol", pero que pese a ello, "aquí está, trabajando con la selección brasileña, todavía lleno de alegría y entusiasmo".

El debut en la Copa del Mundo será una prueba de fuego para Brasil, que se medirá a Marruecos, cuarta en Qatar 2022 donde eliminó a España y a Portugal en su camino hacia las semifinales, actualmente la número siete del ranking mundial de la FIFA y, al menos que el TAS dictamine lo contrario, actual campeona de África tras su caótica final ante Senegal, perdida en el campo y ganada en los despachos.

"Ser favoritos no garantiza nada a nadie, no garantiza que un equipo vaya a proclamarse campeón. A veces, de hecho, supone una carga adicional, e incluso una mayor responsabilidad, como el 'peso de la camiseta', lo sabemos, ¿verdad?", advirtió.

El guardameta recalcó que en el vestuario saben que "hay una enorme responsabilidad" y que "el peso de la camiseta" de la 'Canarinha' tiene "dos caras: responsabilidad, pero también privilegio". "Así que es un privilegio y una alegría, y eso es algo que el seleccionador también nos transmite", aseveró.