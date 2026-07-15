Argentina, una máquina de convertir semifinales en finales

El futbolista argentino Leo Messi celebrando el pase de su selección a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Argentina se ha convertido en el país que acompañará a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, tras haber ganado por 1-2 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, manteniendo su perfección cuando llega a las semifinales y seguir ahora aspirando a defender su trono.

La 'Albiceleste' sigue intratable cuando se habla de 'semis' de un Mundial, fase que ha superado las siete veces (1930, 1986, 1990, 2014, 2022 y 2026) que las ha disputado, y metiéndose este miércoles, después de remontar a los Three 'Lions', en su segunda final consecutiva para que Leo Messi busque emular lo que hizo Diego Armando Maradona en 1986 y 1990.

Argentina se estrenó en la primera edición del Mundial, en 1930, alcanzando la final de esa competición. Entonces el torneo era distinto por completo respecto a cómo se configura actualmente, ya que en esos albores había cuatro grupos y sus líderes se enfrentaban directamente en semifinales. La 'Albiceleste' pasó ahí a la final goleando a Estados Unidos (6-1), pero perdiendo luego por el título contra Uruguay (4-2).

Posteriormente atravesó el combinado argentino una larga sequía, en la que los formatos del Mundial fueron cambiando, hasta que se bordó su primera estrella en casa en 1978, aunque sin semifinales. Volvió a pisar esa ronda en la edición de México 1986, venciendo a Bélgica (2-0) para luego lograr su segunda corona ante la República Federal Alemana (3-2).

Sin embargo, los argentinos no tuvieron que esperar tanto tiempo para disputar otra final mundialista, ya que en la edición de Italia 1990 superaron por tercera vez las 'semis' tras batir en los penaltis a la anfitriona; esa vez Maradona no obró otro milagro en la cita definitiva por el título y la victoria en la final fue para Alemania por 1-0.

Después llegó otra profunda sequía de protagonismo en el torneo, ya que no volvió a estar entre los cuatro mejores hasta avanzado el siglo XXI. Fue en la edición de Brasil 2014, ya con el estelar Leo Messi al mando. Batió en los penaltis a Países Bajos, pero la tercera estrella se resistió ante Alemania, ganadora (1-0) en la reñida prórroga.

Tras su traspiés en 2018, siendo eliminada en octavos de final por Francia, la 'Albiceleste' ha encadenado dos finales seguidas. En Catar 2022, eliminó a Croacia en 'semis' de forma clara (3-0) para bordar su tercera estrella precisamente ante el combinado francés por penaltis.

Y en este Mundial de 2026, en Atlanta no han fallado Messi y compañía con otra remontada de corazón gracias a los goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez. Eso ha hecho que puedan seguir defendiendo su trono y aspirar a reeditarlo, algo que no sucede desde que lo hizo Brasil en 1962 y que antes también consiguió Italia, campeona en 1934 y 1938.