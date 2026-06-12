Australia renueva hasta 2027 al seleccionador Tony Popovic

El seleccionador australiano de fútbol Tony Popovic - Manuel Orbegozo/AAP/dpa

BERLÍN 12 Jun. (dpa/EP) -

El seleccionador masculino de fútbol de Australia, Tony Popovic, continuará en el cargo pase lo que pase en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya que su contrato ha sido renovado hasta 2027, según confirmó este viernes la Federación Australiana.

El organismo informó que Popovic se mantendrá en su puesto hasta la Copa de Asia del año que viene en Arabia Saudí a un día de que los 'Socceroos' hagan su estreno en la Copa del Mundo ante Turquía.

Popovic fue jugador del combinado australiano en el Mundial de Alemania de 2006 y se convirtió en su seleccionador en 2024, fecha desde la que ha ganado diez de sus 18 encuentros, con cuatro derrotas y otros tanto empates, y logrando sin grandes dificultades el billete a esta Copa del Mundo.

"Tony es un entrenador de talla mundial y ha demostrado su capacidad para obtener resultados a la vez que desarrolla el talento en el equipo nacional", declaró Martin Kugeler, director ejecutivo de Football Australia.

Por su parte, el seleccionador australiano considera "un honor y un privilegio dirigir a los 'Socceroos'". "Es un rol que disfruto enormemente y que nunca he dado por sentado. Ahora mismo, mi atención se centra por completo en la Copa del Mundo y me enorgullece liderar a mi país en un Mundial, pero, sobre todo, quiero asegurarme de que nuestro equipo esté totalmente preparado y concentrado en los partidos de la fase de grupos", subrayó.