Austria y Argelia definen al posible rival de España en dieciseisavos

Stefan Posch, Marko Arnautovic y Romano Schmid celebran un gol contra Jordania en el Mundial de fútbol de 2026. - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Austria y Argelia se enfrentan este sábado (04:00 del domingo, horario peninsular español) en la tercera y última jornada del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por clasificarse como segunda del grupo J y ser la rival de España en dieciseisavos de final si 'La Roja' acaba como líder.

Igualados a tres puntos tras ganar a la colista Jordania y perder frente a la Argentina de Leo Messi, el 'pichichi' de toda la historia de los Mundiales, centroeuropeos y norteafricanos quieren alargar su presencia en la edición más global del torneo. Un empate podría bastar a ambas para lograr el pase, pero mantendría a Austria como segunda y le enfrentaría a los de De la Fuente.

El grupo de Ralf Rangnick, con el madridista David Alaba, el centrocampista del Borussia Marcel Sabitzer y el delantero Marko Arnautovic, máximo goleador histórico de su selección con 47 tantos, parte a priori como favorito, pero asegura que no quiere hacer cábalas más allá del triunfo.

"Necesitamos ser más precisos en el último tercio del campo. Vamos a jugar para ganar. No sabemos cuál será el resultado. Para nosotros la cuestión de lo que viene después es irrelevante", subrayó el defensa del Mainz Stefan Posch, quien jugó contra Argentina con una máscara especial tras sufrir una fractura de mandíbula.

En el único precedente entre Austria y Argelia en los Mundiales, en el de España en 1982, los europeos se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Walter Schachner y el exazulgrana Hans Krankl, aunque los de Vladimir Petkovic afrontan el pulso sin complejos y quieren acercarse a su 'techo' de los octavos de final de Brasil 2014.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARGELIA: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Hadj Moussa, Maza; Chaibi y Gouiri.

AUSTRIA: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Arnautovic, Sabitzer; y Gregoritsch.

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB).

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas City.

--HORA: 4:00 (DAZN/Movistar).