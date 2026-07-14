Balogun sabía que poder jugar ante Bélgica causaría "mucha polémica" y "mucho ruido externo"

Folarin Balogun durante un partido de Estados Unidos en el Mundial 2026 - Dirk Waem/Belga/dpa

NUEVA YORK (ESTADO UNIDOS), 14 (PA Media/dpa/EP)

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun tenía claro que la decisión de que finalmente pudiera jugar ante Bélgica en los octavos de final del Mundial iba a causar "mucha polémica" y que generó también "mucho ruido externo", aunque defendió también que la roja que vio fue injusta porque "no fue intencionado".

El delantero del AS Monaco fue expulsado con tarjeta roja en el partido de la ronda de dieciseisavos de final que Estados Unidos disputó contra Bosnia y Herzegovina, pero el Comité de Disciplina de la FIFA suspendió posteriormente la sanción de un partido durante un año, lo que le permitió participar en la posterior derrota ante Bélgica en octavos de final. Una polémica avivada porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había llamado por este asunto a Gianni Infantino, su homólogo de la FIFA.

"Mi reacción inicial fue de alegría por volver al equipo, pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a causar mucha polémica, y casi podía percibir cierto nerviosismo entre mis compañeros, porque es algo realmente único. Pero cuanto más se acercaba el partido, intenté concentrarme lo mejor que pude, aunque fue difícil. Había mucho ruido externo, y eso es difícil de evitar", confesó Balogun a la cadena 'CBS'.

El internacional sigue manteniendo que la tarjeta roja que le mostraron por un fuerte pisotón por detrás a Tarik Muharemovic no fue la decisión correcta ya que fue de forma involuntaria. "Me quedé en estado de 'shock', ni siquiera fue una entrada. Estaba totalmente en estado de 'shock'; creo que se pudo ver mi reacción, pero tuve que aceptar la decisión e intentar estar ahí para mi equipo", remarcó.

"Cuando algo no es intencionado, nunca debería ser tarjeta roja, así que fue simplemente una situación desafortunada, y creo que nos supuso mucha más presión de la que necesitábamos", añadió el delantero del AS Monaco.