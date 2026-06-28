Bellingham: "Harry Kane es el mejor jugador de la historia de Inglaterra"

27 de junio de 2026, EE. UU., East Rutherford: El inglés Harry Kane (derecha) celebra con Jude Bellingham el segundo gol de su equipo en el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente al Grupo L, entre Panamá e Inglaterra, disput - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28 Jun. (dpa/EP) -

El internacional inglés Jude Bellingham ha calificado a su compañero Harry Kane como "el mejor jugador de la historia de Inglaterra", después de que el delantero del Bayern de Múnich se convirtiera en el máximo goleador histórico de su país en un Mundial.

El cabezazo de Kane en la segunda parte selló la victoria por 2-0 sobre Panamá en el MetLife Stadium, lo que le permitió alcanzar los 11 tantos en citas mundialistas y superar así a Gary Lineker.

Con tres goles en la fase de grupos, Kane aspirará a ganar la Bota de Oro por segunda vez, lo que supondría un récord, ya que sigue compitiendo con Leo Messi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland y Vinícius Jr.

Bellingham asistió a Kane en el cabezazo del delantero contra Panamá. "He forjado una buena relación con Harry en los últimos cuatro o cinco años, sobre todo después de Catar, al jugar tan cerca el uno del otro. Es un honor jugar con él. Para mí es el mejor jugador de la historia de Inglaterra. Es el que más ha destacado, más que cualquier otro jugador inglés", afirmó.

"Sinceramente, es bastante fácil jugar con él; en estos momentos se encuentra a un nivel sencillamente increíble. No hay ninguna duda sobre él: tanto si participa como si no, va a marcar la diferencia en el partido, y así lo hizo", añadió.

Posteriormente, en otra entrevista en ITV, recalcó que Kane "sigue subiendo su nivel" en cada encuentro. "Se lo merece todo. Se ve el esfuerzo que pone como capitán y cómo nos lidera. Su calidad habla por sí sola, es el mejor", manifestó.

Bellingham marcó el primer gol contra la selección centroamericana, poco antes de asistir a Kane en su tanto. Sin embargo, le decepcionó que lo sustituyeran en los últimos 10 minutos, con Thomas Tuchel gestionando los minutos de su equipo de cara a dieciseisavos, donde se enfrentarán con la República Democrática del Congo.

"Solo están Reece -James- y un par de chicos a los que hay que cuidar. Es totalmente normal después de las largas temporadas que todos hemos tenido. Dec -Rice- no ha jugado hoy; acaba de disputar la final de la Liga de Campeones y ha jugado todos los partidos, así que es normal que estemos cansados y tengamos que cuidarnos unos a otros. Para mí, es duro salir, pero es la decisión que toma el entrenador para proteger nuestras piernas", finalizó.