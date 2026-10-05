Bilic: "Espero una reacción, aunque juguemos contra el rival más duro posible"

Slaven Bilic, seleccionador de Croacia - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador croata de fútbol, Slaven Bilic, ha asegurado que espera "una reacción" de su equipo tras la dolorosa derrota ante Inglaterra (0-7) a pesar de jugar "contra el rival más duro posible", España, a la que se enfrentan este martes en Split en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, y ha afirmado que sus jugadores "arden de ganas de mejorar su imagen".

"No será posible borrar que esta es la derrota más dura de la historia, quedará grabada para siempre. Estos no son partidos que se olvidan, deben recordarse, cada vez que alguien piense que algo será fácil. Si hay algo positivo en esto, es que estas situaciones de máxima presión exigen una reacción. Esa reacción puede ser positiva o negativa, pero espero una reacción, aunque juguemos contra el rival más duro posible", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que el duelo en Split supone una "oportunidad". "Es la mejor oportunidad y el mejor estadio para demostrar lo que busco: máxima energía y compromiso. No tenemos que ganar, pero espero que lo hagamos. Ni siquiera tenemos que ganar un punto, pero creo que podemos lograrlo", afirmó.

Además, reconoció estar "decepcionado" por el resultado en Wembley. "Pero sobre todo estoy enfadado porque fue inaceptable jugar así contra un rival que te va a destrozar y contra el que deberíamos haber estado al máximo nivel para tener alguna posibilidad. Concentración, enfoque, hacer los deberes y luego... calidad. No me he hundido ni me hundiré. Estoy esperando que llegue el partido, no hay nada mejor. Los jugadores arden de ganas de mejorar su imagen", advirtió.

Sin embargo, se mostró convencido de que sus jugadores responderán ante los campeones del mundo. "No le temo a otro desastre. Si me faltara valor, habría dicho que no cuando vi este grupo. Tenía un objetivo y un plan claros antes de la Liga de Naciones; el resultado es importante, y al final lo es todo, pero el objetivo es la Eurocopa y una buena clasificación, y la forma de competir con los mejores del mundo", indicó.

"Seguimos terceros, incluso tenemos posibilidades de ser segundos, pero esta falta de energía no se puede atribuir a no descartar a los jugadores más veteranos; ellos también fueron los que más energía tuvieron en Praga. Los ingleses no nos hicieron nada que no nos hubieran hecho España o la República Checa. No nos pillaron desprevenidos ni nos desmoralizaron", expuso.