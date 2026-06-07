Brasil y Argentina no fallan ante Egipto y Honduras en su preparación para el Mundial

Jugadores de Argentina - David Ballering Ii/ADM Newswire/ DPA

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, se ha impuesto a Honduras (2-0) sin Leo Messi en su penúltimo partido de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, mientras que Brasil ha doblegado a Egipto con goles de Bruno Guimaraes y de Endrick (2-1).

En el estadio texano Kyle Field, Lionel Scaloni no quiso arriesgar con su gran estrella, que no jugó ni un minuto por fatiga muscular, y aprovechó la ocasión para hacer debutar con la absoluta a jugadores como Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Nicolás Capaldo.

El empuje de la albiceleste se dejó sentir desde el primer minuto, con Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, a la postre goleadores del choque, ofreciendo los primeros avisos. A pocos minutos del descanso, tras un chut al larguero de Giovani Lo Celso, Christopher Melendez derribó a Nicolas Tagliafico y el colegiado decretó penalti; Lautaro no falló desde los once metros (min.37).

Antes del intermedio, Menjívar apareció para evitar un gol de tacón de Simeone, pero el jugador del Atlético de Madrid pudo resarcirse en la segunda mitad, al definir a la perfección tras una asistencia, también con un taconazo, de Lautaro Martínez (min.54).

Facundo Medina pudo ampliar la cuenta poco después de ingresar al terreno de juego, pero Denil Maldonado sacó el balón bajo palos. Argentina disputará su último amistoso premundialista, antes de debutar frente a Argelia, este martes ante Islandia.

Por su parte, la pentacampeona del mundo Brasil, con el madridista Vinícius Jr. y el barcelonista Raphinha como titulares, se impuso en su último encuentro antes de la Copa del Mundo frente a la Egipto de Mohamed Salah, que salió en la segunda parte.

Bruno Guimaraes tardó apenas siete minutos en estrenar el marcador del Cleveland Browns Stadium, tras robar el esférico a un despistado Mohanad Lasheen. Solo cuatro minutos después, el combinado africano neutralizó el tanto de la 'canarinha' después de que Mostafa Ziko cazase un pase atrás de Marquinhos y superase a Alisson (min.11).

Superado el cuarto de hora, Wesley Franca tuvo que abandonar tocado el terreno de juego, dejando su lugar a Danilo, mientras Vinícius e Igor Thiago asediaban el área de Shobeir. Carlo Ancelotti realizó ocho cambios tras el paso por vestuarios, y uno de ellos, Endrick, se encargó de adelantar de nuevo a los brasileños; desde la izquierda, Raphinha asistió al delantero del Real Madrid, que de primeras mandó el balón al fondo de la red.

Brasil debutará en el Mundial el próximo sábado frente a Marruecos, en la primera jornada del Grupo C, mientras que Egipto, que interrumpe una serie de tres encuentros sin perder, lo hará el lunes 15 ante Bélgica en el Grupo G.