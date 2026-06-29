Carlos Casemiro en el momento de empatar el Brasil-Japón de los 1/16 del Mundial 2026 - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

Brasil sobrevive al primer cara y cruz

La 'Canarinha' remonta (2-1) a Japón con un gol en el minuto 95 de Martinelli y pasa a los octavos de final del Mundial

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La selección de Brasil se convirtió en el segundo octavofinalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y lo hizo también con un gol más allá del minuto 90 para batir este lunes por 2-1 a una aguerrida Japón que no pudo contener el dominio de la pentacampeona del mundo y que acabó claudicando una vez más en su primer cruce mundialista.

Los 'Samurais Azules' estuvieron coqueteando con la primera gran campanada de esta Copa del Mundo, pero se quedaron con llevar al límite a una 'Canarinha' que fue mejor tras el descanso y que terminó encontrando su premio en el minuto 95 con un tanto salvador de Gabriel Martinelli, protagonista junto a Carlos Casemiro de la remontada brasileña en el Estadio NRG de Houston (Estados Unidos).

Un gol más allá del 90, como este domingo en el Canadá-Sudáfrica, para decidir un choque que fue igualado y donde Japón se esmeró todo lo posible a nivel defensivo para controlar a su rival, por momentos liderado por el ímpetu de Vinícius Jr, pero que acabó encontrando el premio a través de un veterano curtido en mil batallas y un suplente para cercenar, una vez más, el intento del combinado asiático de superar un cruce en un Mundial porque a la quinta tampoco hubo vencida.

Y eso que el planteamiento de Hajime Moriyasu, con un bloque muy abajo y con continuos dos contra uno a Vinícius Jr, complicó las cosas a una Brasil, dominadora desde el principio, pero que encerró más que metió miedo real, más allá de un lanzamiento desde fuera del área de Matheus Cunha, con buena mano de Suzuki abajo.

Japón tenía claro su plan y se ceñía más a sorprender en alguna transición con la velocidad de jugadores como Sano, protagonista del sorprendente 0-1 tras la pausa de hidratación. El centrocampista no perdonó una mala entrega en el mediocampo de Danilo y condujo con velocidad, con Casemiro sin poder hacerle falta por estar ya amonestado, hasta la frontal del área donde su disparo fue inalcanzable para Alisson Becker.

ARREÓN BRASILEÑO TRAS EL DESCANSO

La pentacampeona del mundo se lanzó con más fuerza sobre el área nipona, pero continuó sin encontrar buenas ocasiones, con 'Vini' bien sujeto, por lo que Carlo Ancelotti, aprovechando los problemas físicos de Lucas Paquetá, decidió meter a un Endrick que abandonó su ostracismo tras el descanso.

La 'Canarinha' salió lanzada y Suzuki pasó, esta vez sí, un cuarto de hora de mucho agobio. Primero, estuvo bien colocado para detener el cabezazo algo centrado de Bruno Guimaraes, y luego tuvo la ayuda de Tomiyasu para detener el cabezazo de Casemiro que iba camino de ser el 1-1.

Sin embargo, sólo fue un pequeño respiro para la igualada poco después, con un nuevo, y ahora sí certero, cabezazo del veterano mediocentro ante el que no pudo hacer nada Suzuki. Brasil se vino arriba y a renglón seguido, Vinícius firmó una sensacional jugada individual, que no terminó en el fulgurante 2-1 por una gran mano del portero japonés que envió la pelota al palo.

A partir de ahí, y de nuevo con la pausa de hidratación jugando su papel, el partido bajó su intensidad ofensiva. Japón logró reordenarse para sujetar los intentos continuos de la ofensiva brasileña, pero le costó un mundo poder desplegarse hacia Alisson, casi inédito en este segundo tiempo. Los 'Samurais Azules' se agarraban a jugar sus opciones en la prórroga cuando una pérdida le costó todo. Bruno Guimaraes recogió el balón en la frontal y conectó un gran pase a Martinelli que, con suavidad, finiquitó el sueño nipón y dio más vida al de la pentacampeona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL, 2 - JAPÓN, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro (Fabinho, min.92), Guimaraes (Danilo Santos, min.98), Paquetá (Endrick, min.46); Rayan, Cunha (Martinelli, min.66) y Vinícius.

JAPÓN: Z.Suzuki; Taniguchi, Tomiyasu, H.Ito; Doan (Sugawara, min.66), Kamada (Tanaka, min.78), Sano, Nakamura (J.Suzuki, min.66); J.Ito (Machino, min.78), Maeda; y Ueda (Ogawa, min.97).

--GOLES.

0-1, minuto 29. Sano.

1-1, minuto 56. Casemiro.

2-1, minuto 95. Martinelli.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Casemiro (min.14), Danilo (min.48), por Brasil, y a Sano (min.12), Kamada (min.45), J.Suzuki (min.84), por Japón.

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston.