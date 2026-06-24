Kovacic y Harvey pelean por un balón en el Panamá-Croacia del Mundial 2026 - Nathan Denette/Canadian Press vi / DPA

Budimir abre en canal a Panamá

El delantero de Osasuna aparece para dar la victoria (0-1) a Croacia ante una voluntariosa e inocente Panamá, que queda eliminada del Mundial

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La selección de Croacia sigue con vida en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de ganar este martes con mucho trabajo y una imagen discreta por 0-1 a una voluntariosa e inocente Panamá, eliminada ya por culpa de la fugaz y clave aparición del delantero del CA Osasuna Ante Budimir.

El jugador 'rojillo' fue el recurso de un desesperado Zlatko Dalic tras el descanso para intentar encontrar el rumbo en un partido donde su equipo parecía perdido ante la intensidad y el orden panameño. Budimir no tocó muchos balones, pero sí el más importante, el que sirvió para empujar el definitivo 0-1 que deja a la subcampeona del mundo de 2018 con tres puntos antes de jugarse el pase ante Ghana, y al combinado que dirige Thomas Christiansen, que se queda sin opciones en buena parte por su falta de recursos ofensivos pese a los innumerables centros que lanzó y sus animosos intentos.

Croacia partía como favorita en el BMO Field de Toronto (Canadá) para estrenar su casillero de puntos tras la derrota ante Inglaterra, pero además de no encontrar su fútbol, con Luka Modric en su versión más gris como fiel reflejo del resto de su selección, se topó con una Panamá firme y decidida también en enmendar su derrota en el último suspiro ante Ghana.

El equipo americano sostuvo bien los intentos croatas y gozó de la mejor ocasión de unos insulsos primeros 45 minutos, pero José Fajardo no llegó por muy poco a un gran pase de Michael Murillo. Dalic se desesperó durante la pausa de hidratación y sus hombres, sin gran mejora, al menos tuvieron control a partir de ahí. Aún así, no tiraron a puerta hasta pasado el añadido por parte de su mejor jugador, Martin Baturina.

Y el seleccionador balcánico buscó más soluciones en el descanso y trató de dar un tinte más ofensivo a los suyos con la entrada de Budimir y Andrej Kramaric, este por Josko Gvardiol, pasando Ivan Perisic al lateral. El premio a esa ambición llegó en su mejor jugada colectiva, con buena acción de Marco Pasalic a Josip Stanisic y gran envío de este al segundo palo para superar a Orlando Mosquera y encontrar al jugador de Osasuna en el sitio adecuado para ajusticiar a los panameños.

A renglón seguido y tras una pérdida grosera, Pasalic tuvo la sentencia en un claro mano a mano, pero no superó al guardameta rival y su posterior remate se fue por encima del larguero. Croacia no se volvería a asomar prácticamente más a las inmediaciones del área de una Panamá, sin premio en sus centros laterales.

Antes de la pausa, una triple parada de Dominik Livakovic en apenas un minuto, dos a Murillo y un cabezazo de Carlos Harvey, animaron a los de Christiansen, pero el combinado balcánico mantuvo la calma y tiró de experiencia para aguantar su botín y jugarse el pase en el último partido ante Ghana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANAMÁ, 0 - CROACIA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Ramos (Waterman, min.77), Córdoba, Andrade, Blackman (Davis, min.90); Martínez, Harvey, Bárcenas (T.Rodríguez, min.90), J.Rodríguez; y Fajardo (Londoño, min.83).

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol (Kramaric, min.46); Modric (Mario Pasalic, min.81), Kovacic (P.Sucic, min.72); Marco Pasalic (L.Sucic, min.72), Baturina, Perisic; y Musa (Budimir, min.46).

--GOLES.

0-1, minuto 54. Budimir.

--ÁRBITRO: Pierre Atcho (GAB). Amonestó a Bárcenas (min.61), por parte de Panamá, y a Petar Sucic (min.92), por parte de Croacia.

--ESTADIO: BMO Field de Toronto.