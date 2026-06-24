El caboverdiano Kevin Pina marcó el gol más potente y lejano de la segunda jornada del Mundial

El futbolista caboverdiano Kevin Pina celebrando su gol contra Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 - Europa Press/Contacto/Peter Joneleit

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional de Cabo Verde Kevin Pina marcó contra Uruguay el gol más potente y lejano de la segunda jornada del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026, según los datos recogidos por Adidas con su tecnología 'Connected Ball' incorporada en el balón oficial de la Copa del Mundo, Adidas Trionda.

El caboverdiano Kevin Pina lidera la lista de los goles más potentes anotados en esta segunda jornada, con un disparo que alcanzó los 125,2 kilómetros por hora. En estas cifras también aparecen el portugués Nuno Mendes, por su gol contra Uzbekistán (125.1 km/h), el japonés Ayase Ueda contra Túnez (121.9 km/h), el jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé con su primer gol ante Irak (119.3 km/h), y el sudafricano Mokoena cierra esta lista con su tanto a República Checa (118.4 km/h).

Kevin Pina también se pone a la cabeza de los goles más lejanos en la segunda jornada de este Mundial desde los 30,8 metros, y en ese mismo partido, su compañero Hélio Varela anotó el segundo gol de mayor distancia (24,8 metros). En estos registros también aparecen el paraguayo Matías Galarza (24,4 metros), de nuevo el japonés Ayase Ueda (22,6 metros) y cierra la lista Kylian Mbappé con el mismo gol (22,2 metros).