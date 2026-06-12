Canadá impide la entrada a Thomas Partey y se perderá el debut con Ghana

Archivo - Thomas Partey - Aaron Chown/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de Ghana Thomas Partey no pudo entrar en Canadá este viernes al ser denegado su visado por las autoridades locales, por lo que no podrá jugar el debut del Mundial 2026 contra Panamá.

Según adelantó The Athletic y confirmó la FIFA con un comunicado a los medios, "Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense".

"La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país", aclaró el organismo que rige el fútbol mundial.

El jugador esta temporada del Villarreal, de 32 años, se ha declarado inocente de siete cargos de violación y un cargo de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022 y está previsto que comparezca ante el tribunal el año que viene en Londres.

Tras su partido contra Panamá, dentro del Grupo L, Ghana jugará contra Inglaterra y Croacia los días 23 y 27 en Estados Unidos, país que no ha prohibido la entrada a Partey.