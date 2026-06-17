Patrick Schick y Lee Han-beom durante el Chequia-Corea del Sur del Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Martin Zabala

Chequia y Sudáfrica juegan sin red

Tras sus respectivas derrotas en sus estrenos en el Mundial, a checos y sudafricanos prácticamente sólo les vale ganar

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Chequia y Sudáfrica se medirán este jueves (18.00 horas) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y lo harán sin red tras sus derrotas en sus respectivos debuts ante Corea del Sur y México.

Los 'Bafana Bafana' no tuvieron el mejor de sus estrenos en el partido que abrió el torneo en el Estadio Azteca y cayó ante 'El Tri' por un claro 2-0, en un choque en el que no dejó buena imagen y además acabó con nueve jugadores, mientras que el combinado centroeuropeo no pudo contener la remontada del asiático y acabó perdiendo por 2-1 tras un encuentro algo discreto.

Dos resultados que dejan a estas dos selecciones sin puntos en su casillero y que complican el futuro de ambas en esta Copa del Mundo y que sólo aclararán si aparcan cualquier tipo de especulación y se lanzan decididamente a por una victoria que les haría recuperar muchas de sus opciones para la jornada final a la espera de lo que suceda entre sus verdugos.

Chequia intentará reaccionar después de un mal regreso a un Mundial 20 años después y de cara a no quedarse sin opciones de pasar a los cruces como ya le sucediese en la cita de Alemania. Para ello, seguramente deberá ser algo más atrevida de lo que fue en su primer partido ante Corea del Sur, de cara a poder encontrar a un Patrick Schick que pasó bastante desapercibido y cuyos goles se antojan necesarios. El seleccionador Miroslav Koubek podría hacer algún retoque respecto a su primer once para mejorar las prestaciones.

Enfrente, una Sudáfrica cuya imagen del estreno ante México no fue la mejor, cometiendo demasiados errores, y que debe romper su mala dinámica en este año 2026 donde todavía no ha sido capaz de ganar ninguno de sus seis partidos, mostrando ciertos problemas ofensivos que debe solventar si quiere tener opciones.

Además de la derrota, perdió para este segundo partido a Zwane y Sithole, ambos expulsados, aunque el seleccionador Hugo Broos sólo tendrá que reemplazar al realmente al segundo, titular en el Azteca, en un once donde probablemente optará por una defensa de cuatro en lugar de la de cinco que usó ante México.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CHEQUIA: Kovár; Chaloupek, Hranác, Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Hlozek, Schick y Provod.

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbozaki; Mokoena, Mbatha; Appollis, Adams, Mokofeng; y Foster.

--ÁRBITRA: Tori Penso (USA).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

--HORA: 18.00/DAZN.