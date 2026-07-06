Cristiano Ronaldo y su 'last dance' mundialista

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atacante portugués Cristiano Ronaldo se despidió este lunes del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, después de que la selección española pusiese fin a su andadura en los octavos de final, en lo que fue su último encuentro en una Copa del Mundo, evento en el que participó en seis ediciones.

El capitán de la selección portuguesa, a sus 41 años, puso punto y final a su histórica trayectoria en Mundiales después de caer derrotada ante la campeona de Europa, que se cruzó de nuevo en su camino hacia un título internacional como en la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Con el pitido final sobre el césped del AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos), se consumó la despedida del cinco veces Balón de Oro, que no pudo estirar más su idilio con un torneo que le ha visto batir innumerables registros. Así, cierra una era prolongada en el tiempo, en concreto, dos décadas, ya que comenzó en el Mundial de Alemania 2006.

El destino quiso que fuera precisamente España, con la que tiene un vínculo muy grande, para dejar en el camino a una Portugal que había llegado a las eliminatorias invicta en la fase de grupos, aunque con dudas sobre su juego, y también algunas que cuestionaron el rendimiento de Cristiano Ronaldo, que no supieron despejar a tiempo. El de Madeira lo intentó y fue siempre una amenaza en el área, pero su partido fue discreto y se despidió entre lágrimas de su aventura en un torneo adverso en su carrera.

Así, el ariete luso cierra su periplo mundialista habiendo disputado un total de 27 partidos a lo largo de seis ediciones consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), entrando en un selecto grupo en el que solo aparecen el argentino Leo Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

En el apartado anotador, el '7' eleva su cuenta hasta los 11 tantos en fases finales, después del doblete a Uzbekistán y el tanto de penalti ante Croacia, el primero de su carrera en una fase eliminatoria mundialista, con el que consiguió ser el único futbolista de la historia que ha marcado en seis Mundiales diferentes. Su estreno goleador se remonta al 17 de junio de 2006 ante Irán, y destaca también su 'hat-trick' ante España en Rusia 2018.

Así, Portugal se despide antes de lo que las expectativas dictaban, con una de sus mejores generaciones, pero sin el ansiado trofeo del Mundial en sus vitrinas, el único que falta en el palmarés personal de Cristiano Ronaldo, que se marcha del Mundial como el jugador con más partidos jugados (231) y más goles marcados (146) en la historia del fútbol masculino de selecciones.